Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Нужна помощь: полиция Днепра разыскивает 14-летнюю без вести пропавшую девочку

Нужна помощь: полиция Днепра разыскивает 14-летнюю без вести пропавшую девочку

Сегодня 17:05
просмотров

Присмотритесь внимательно к фото!

Новости Днепра про Нужна помощь: полиция Днепра разыскивает 14-летнюю без вести пропавшую девочку

Полиция Днепра разыскивает 14-летнюю Валерию Плошенко.

Известно, что 27 сентября около 16:00 девочка ушла из дома в пгт Царичанка и пропала.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост около 150-160 см, среднего телосложения, волосы темно-русые длинные.

Была одета: белая футболка, мятные шорты, белые кроссовки.

При себе имела рюкзак черного цвета

Если вы видели девочку или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: (05690) 3-20-00, (098) 25 16 591, (095) 929 80 13, (067)-807-63-12 или 102.

Важна любая информация!

Новости Днепра про Нужна помощь: полиция Днепра разыскивает 14-летнюю без вести пропавшую девочку

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине разыскивают 57-летнего мужчину

Читайте также:

Новости Днепра про Нужна помощь: полиция Днепра разыскивает 14-летнюю без вести пропавшую девочкуУкраїнська Новости Днепра про Нужна помощь: полиция Днепра разыскивает 14-летнюю без вести пропавшую девочкуРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как сейчас выглядит старинная усадьба в саду которой стоит ЖК «Башни» в Днепре (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 17:39
Как сейчас выглядит старинная усадьба в саду которой стоит ЖК «Башни» в Днепре (ФОТО)

В Днепре сохранилось несколько старинных зданий, возраст которых насчитывает более…

В Днепропетровской области 5-летний мальчик чуть не утонул в ванной
Новости Днепра
Сегодня 16:21
В Днепропетровской области 5-летний мальчик чуть не утонул в ванной

В Кривом Роге 26 сентября произошел ужасный случай – 5-летний…

В Днепропетровской области медик продал 10 тысяч рецептов на запрещенные лекарства
Новости Днепра
Сегодня 16:19
В Днепропетровской области медик продал 10 тысяч рецептов на запрещенные лекарства

В Кривом Роге разоблачили врача, который выписывал рецепты на запрещенные…

В Днепре 2-6 октября ожидается масштабное отключение света: все адреса
Новости Днепра
Сегодня 15:25
В Днепре 2-6 октября ожидается масштабное отключение света: все адреса

Будьте готовы!

Последние новости

Как сейчас выглядит старинная усадьба в саду которой стоит ЖК «Башни» в Днепре (ФОТО)
Как сейчас выглядит старинная усадьба в саду которой стоит ЖК «Башни» в Днепре (ФОТО)

В Днепре сохранилось несколько старинных зданий, возраст которых насчитывает более сотни лет. Эти дома хранят свои легенды и имеют богатую историю. Один из таких особняков находится на улице Вернадского в Днепре. Построенный в 1870-х годах он за все время своего…

Сегодня 17:39
2
просмотров
Укрытия в детсадах будут закрыты для посторонних: что со школами и университетами
Укрытия в детсадах будут закрыты для посторонних: что со школами и университетами

Правительство ограничило доступ к укрытиям садов для посторонних людей.

Сегодня 17:17
2
просмотров
В Днепре на Ударников вспыхнул масштабный пожар: тушили 35 спасателей (ФОТО, ВИДЕО)
В Днепре на Ударников вспыхнул масштабный пожар: тушили 35 спасателей (ФОТО, ВИДЕО)

Общая площадь пожара составила 400 кв. м.

Сегодня 16:45
4
просмотров
В Днепре дети ВПО бесплатно получают наборы зимней одежды
В Днепре дети ВПО бесплатно получают наборы зимней одежды

Вместе - к Победе!

Сегодня 16:38
1
просмотров
В Днепропетровской области 5-летний мальчик чуть не утонул в ванной
В Днепропетровской области 5-летний мальчик чуть не утонул в ванной

В Кривом Роге 26 сентября произошел ужасный случай – 5-летний мальчик чуть не утонул в ванной.

Сегодня 16:21
5
просмотров
В Днепропетровской области медик продал 10 тысяч рецептов на запрещенные лекарства
В Днепропетровской области медик продал 10 тысяч рецептов на запрещенные лекарства

В Кривом Роге разоблачили врача, который выписывал рецепты на запрещенные лекарства.

Сегодня 16:19
2
просмотров
Умер 82-летний актер Майкл Хэмбон, известный по роли Дамблдора
Умер 82-летний актер Майкл Хэмбон, известный по роли Дамблдора

Самая известная роль актера – волшебника Дамблдора в легендарной Поттериане.

Сегодня 15:42
2
просмотров
В Днепре 2-6 октября ожидается масштабное отключение света: все адреса
В Днепре 2-6 октября ожидается масштабное отключение света: все адреса

Будьте готовы!

Сегодня 15:25
7
просмотров
Какие мероприятия запланировали в Днепре в День защитников и защитниц
Какие мероприятия запланировали в Днепре в День защитников и защитниц

В Днепре в эти выходные пройдет ряд мероприятий.

Сегодня 15:21
3
просмотров
Необычные факты о Днепре: где находится самое высокое здание города и улица на 800 домов
Необычные факты о Днепре: где находится самое высокое здание города и улица на 800 домов

Днепр – большой город с давней историей. Оказывается, на территории города существовали поселения задолго до его «официального» основания, а центральные улицы ранее считались окраинами.

Сегодня 15:21
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх