Нужна помощь: полиция Днепра разыскивает 14-летнюю без вести пропавшую девочку

Присмотритесь внимательно к фото!

Полиция Днепра разыскивает 14-летнюю Валерию Плошенко.

Известно, что 27 сентября около 16:00 девочка ушла из дома в пгт Царичанка и пропала.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост около 150-160 см, среднего телосложения, волосы темно-русые длинные.

Была одета: белая футболка, мятные шорты, белые кроссовки.

При себе имела рюкзак черного цвета

Если вы видели девочку или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: (05690) 3-20-00, (098) 25 16 591, (095) 929 80 13, (067)-807-63-12 или 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине разыскивают 57-летнего мужчину.

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