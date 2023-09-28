Потрібна допомога: поліція Дніпра розшукує 14-річну безвісти зниклу дівчинку

Поліція Дніпра розшукує 14-річну Валерію Плошенко.
Відомо, що 27 вересня близько 16:00 дівчина пішла з дому в смт. Царичанка та зникла.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: зріст близько 150-160 см, середньої статури, волосся темно-русяве довге.
Була одягнена: біла футболка, мятні шорти, білі кросівки.
При собі мала рюкзак чорного кольору
Якщо ви бачили дівчинку або знаєте, де вона може бути, повідомте про це за номерами: (05690) 3-20-00, (098) 25 16 591, (095) 929 80 13, (067)-807-63-12 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують 57-річного чоловіка.
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