Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Потрібна допомога: поліція Дніпра розшукує 14-річну безвісти зниклу дівчинку

Потрібна допомога: поліція Дніпра розшукує 14-річну безвісти зниклу дівчинку

Сьогодні 17:05
просмотров

Придивіться уважно до фото!

Новости Днепра про Потрібна допомога: поліція Дніпра розшукує 14-річну безвісти зниклу дівчинку

Поліція Дніпра розшукує 14-річну Валерію Плошенко.

Відомо, що 27 вересня близько 16:00 дівчина пішла з дому в смт. Царичанка та зникла.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст близько 150-160 см, середньої статури, волосся темно-русяве довге.

Була одягнена: біла футболка, мятні шорти, білі кросівки.

При собі мала рюкзак чорного кольору

Якщо ви бачили дівчинку або знаєте, де вона може бути, повідомте про це за номерами: (05690) 3-20-00, (098) 25 16 591, (095) 929 80 13, (067)-807-63-12 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про Потрібна допомога: поліція Дніпра розшукує 14-річну безвісти зниклу дівчинку

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують 57-річного чоловіка. 

Читайте також:

Новости Днепра про Потрібна допомога: поліція Дніпра розшукує 14-річну безвісти зниклу дівчинкуУкраїнська Новости Днепра про Потрібна допомога: поліція Дніпра розшукує 14-річну безвісти зниклу дівчинкуРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Як нині виглядає старовинний будинок, в саду якого стоять ЖК «Башти» у Дніпрі (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:39
Як нині виглядає старовинний будинок, в саду якого стоять ЖК «Башти» у Дніпрі (ФОТО)

У Дніпрі збереглося кілька старовинних будівель, вік яких налічує понад…

Які заходи запланували в Дніпрі на День захисників та захисниць
Новини Дніпра
Сьогодні 15:21
Які заходи запланували в Дніпрі на День захисників та захисниць

У Дніпрі цими вихідними пройде низка заходів.

Незвичайні факти про Дніпро: де знаходяться найвища будівля міста та вулиця на 800 будинків
Новини Дніпра
Сьогодні 15:21
Незвичайні факти про Дніпро: де знаходяться найвища будівля міста та вулиця на 800 будинків

Дніпро – велике місто із давньою історією. Виявляється, на території…

У Дніпрі на “Дніпровський міський театр “КВН ДГУ” чекають зміни: які саме
Новини Дніпра
Сьогодні 14:09
У Дніпрі на “Дніпровський міський театр “КВН ДГУ” чекають зміни: які саме

Його перейменують.

Наверх