Последний раз видели возле женского монастыря: на Днепропетровщине разыскивают 57-летнего мужчину

В Каменском без вести пропал 57-летний Вячеслав Савенко.
19 сентября мужчина ушел из дома, последний раз его видели в 13:00 возле Свято-Покровского женского монастыря. После этого он пропал.
Об этом сообщили волонтеры Поисково-спасательного отряда «Милена». Им очень нужна помощь в поисках.
Приметы: рост 164-166 см, худощавый, короткие седые волосы, зеленые глаза.
Был одет: темно-синяя с двумя белыми полосами футболка с длинным рукавом, синие джинсы, коричневые кроссовки с белыми шнурками.
Если вы видели Вячеслава или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 068-777-01-12 или 102.
Кроме того, в настоящее время волонтеры ищут добровольцев для поиска на местности. Если у вас есть желание присоединиться и помочь, обращайтесь по телефону: 096-381-15-84, Юлия.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине полиция разыскивает 86-летнюю бабушку.
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Александра Лучка
Автор:
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