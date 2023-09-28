Последний раз видели возле женского монастыря: на Днепропетровщине разыскивают 57-летнего мужчину

Нужна ваша помощь!

В Каменском без вести пропал 57-летний Вячеслав Савенко.

19 сентября мужчина ушел из дома, последний раз его видели в 13:00 возле Свято-Покровского женского монастыря. После этого он пропал.

Об этом сообщили волонтеры Поисково-спасательного отряда «Милена». Им очень нужна помощь в поисках.

Приметы: рост 164-166 см, худощавый, короткие седые волосы, зеленые глаза.

Был одет: темно-синяя с двумя белыми полосами футболка с длинным рукавом, синие джинсы, коричневые кроссовки с белыми шнурками.

Если вы видели Вячеслава или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 068-777-01-12 или 102.

Кроме того, в настоящее время волонтеры ищут добровольцев для поиска на местности. Если у вас есть желание присоединиться и помочь, обращайтесь по телефону: 096-381-15-84, Юлия.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине полиция разыскивает 86-летнюю бабушку.

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