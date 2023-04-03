Новые тарифы и перерасчет пенсий: что измениться для жителей Днепра в апреле 2023

С апреля месяца жителей Днепра ждет ряд изменений. Коснуться они пенсионеров, водителей, старшеклассников и в общем всех потребителей коммунальных услуг, а также тех, кто регулярно покупает лекарства в аптеках.

Пенсии 2023: кому пересчитают

В апреле работающим пенсионерам в Днепре проведут перерасчет пенсий. Пройдет он автоматически, а добавленная сумма зависит от страхового стажа, который человек получил работая уже после выхода на пенсию, а также соотношения между получаемой зарплатой и средней по стране.

Тарифы на воду и свет в Днепре

Пока в Украине военное положение – в стране действует мораторий на повышение тарифов на отопление и газ. Так, клиенты компании Нафтогаз будут платить за топливо по цене 7,96 грн за кубометр, а клиенты других поставщиков – от 7,70 до 9,99 грн за куб.

Тарифы на электричество пока еще сохраняются на прежнем уровне. 1,44 грн за киловатт – для тех, кто использует до 250 кВт/ч в месяц и 1,68 грн если домохозяйство превышает норму в 250 кВт/ч.

А вот тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод планируют повысить. Сейчас Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг думает над возможность двухэтапного повышения стоимости куба воды. Планируется, что с апреля месяца плата за воду вырастет на 12,3%, а с 1 июля на 14,1%. Конечный тариф будет зависеть от водоканала, но в среднем оплата вырастет на 60 грн. Но пока вопрос находится на рассмотрении.

Регистрация на НМТ

С сегодняшнего дня началась регистрация для участия в основной сессии Национального мультипредметного теста. Его будущие абитуриенты проходят вместо ВНО. Регистрация продлится до 3 мая. До 7 мая участник сможет внести изменения: выбрать другой предмет или населенный пункт, где будет проходить НМТ. Основная сессия тестирования стартует 5 июня.

Лекарства по электронному рецепту

С 1 апреля в Украине должны начать продавать рецептурные лекарства по электронному рецепту. Выписать его может любой врач любой клиники, главное при этом, чтобы пациент был зарегистрирован в Электронной системе здравоохранения. Но пока в стране военное положение – препараты можно купить без рецепта или по бумажному «разрешению».

Социальные выплаты по новым правилам

Теперь пострадавшие на производстве не будут получать деньги на руки для лечения заболеваний, а им будет предоставлен медицинский и бытовой уход. Пострадавший и его родные смогу выбирать, кто будет осуществлять уход, а государство – его оплачивать. Это могут быть профессиональные работники социальной сферы либо родные. Их труд также будет оплачиваться, но взамен они должны будут предоставлять соответствующую отчетность. Общая сумма выплат при этом превысит 10 тыс грн.

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