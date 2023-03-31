Пасха 2023: что должно быть в пасхальной корзинке, традиции и будет ли выходной

В этом году украинцы будут праздновать Пасху 16 апреля. Каждый год дата празднования меняется – почему так происходит, что должно быть в пасхальной корзине, а также что нужно делать в первый понедельник после Пасхи – разбирались журналисты dnepr.info.

Пасха –это праздник победы жизни над смертью. Была «установлена» 12 апостолами после Воскрешения Иисуса Христа. Первые правила празднования этого дня были разработаны в V веке церковью и утверждены на Вселенских сборах. День воскресенья был выбран поскольку распяли Христа в пятницу, а ночью в субботу он вышел из гроба, вход в который был завален камнями, а на рассвете воскресенья Господь три раза явился людям. Первой его увидела Мария Магдалена, которая молилась у его гроба, второй раз он явился женщинам-мироносицам, которые пришли к его гробу, а третий раз он явился апостолу Петру и Богородице.

Когда отмечают Пасху в 2023 году: как высчитывают дату

Пасха считается одним из самых главных религиозных праздников в году. Отмечают его во всем мире, но из-за разницы в вере некоторые раньше – например, католики в этом году будут праздновать Пасху 9 апреля, а евреи – 5 апреля, православные христиане – 16 апреля. Определить, когда будет дата следующего Священного Воскресенья – просто. Пасха наступает, когда на небе появляется первое полнолуние после весеннего равноденствия. Решение считать именно таким образом было принято на Первом Вселенском Соборе в 325 г.н.э.

Причина почему католики и христиане празднуют в разные дни скрывается в календаре. Православная церковь использует юлианский календарь для вычисления даты, а католическая – григорианский, но иногда даты все же могут совпадать.

Подготовка к Пасхе 2023

Пасхе предшествует Великий пост – самый длинный в году. Он длится 48 дней и заканчивается в воскресенье, 16 апреля.

Подготовка к Пасхе начинается во время Страстной недели – она предшествует празднику Воскресенья и начинается в понедельник 10 апреля. В Чистый четверг хозяйки убирают в доме и выпекают паски, красят яйца. Хорошей приметой считается, если паска получилась высокой и пропечённой – это обещает счастье и благополучие для всей семьи.

Согласно поверьям, если в этот день искупаться до восхода солнца, то вода смоет все грехи и болезни.

Страстная пятница – самый строгий день Поста. Он считается самым грустным днем в году. Он посвящен воспоминанию осуждения на смерть Иисуса Христа и снятию его тела с креста, и погребению. В этот день считается большим грехом выпекать куличи или веселиться.

Страстная суббота считается днем покоя и переходом к Светлому Воскресенью. Вечером начинается ночная служба в церквях на которую берут пасхальные корзины.

Что должно быть в пасхальной корзине

Кроме обязательного атрибута праздника –пасок и крашеных яиц туда кладут колбасу, сало, хлеб, масло, сыр, сметану, хрен, соль и вино Кагор. Каждый из продуктов имеет символическое значение. Так, паска символизирует мирскую жизнь Христа. Яйца – символ новой жизни и возрождения. Согласно поверью, Дева Мария пришла к императору рассказать, что Христос воскрес, но тот ей не поверил и сказал, что человек не может воскреснуть, как яйцо не может стать красным. После этих слов яйцо в руке Девы Марии изменило цвет. С тех пор считается, что яйца красного цвета – обязательный атрибут в пасхальной корзине. Хрен считается символом крепкой веры и несокрушимости духа, а соль – знак достатка, здоровья и оберег семьи. Спиртное освящать запрещено, но Кагор считается церковным вином и символизирует кровь Христа.

Еду, которая была освящена в храме выбрасывать ни в коем случае нельзя, но можно раздать или отнести в церковь.

Пасхальное воскресенье: что можно и нельзя делать в этот день

После окончания Всенощной службы в церквях освящают корзинки. По традиции праздник принято встречать всей семьей. Нужно съесть паску и одно яйцо. Считается, что если соблюсти ритуал, то до следующей Пасхи человек будет счастливым.

Что нельзя делать на Пасху

Согласно традициям, на Пасху нельзя ругаться и ссориться, выяснять отношения за праздничным столом. Всю работу по дому нужно переделать до праздника, чтобы в этот священный день отдыхать.

Понедельник после Пасхи

В первый понедельник после Пасхи дети ходят «крестовать» — поздравляют с праздником своих родственников и крестных, а те в свою очередь угощают их сладостями.

Также многие отмечают поливальный понедельник – по народным традициям парни обливают девушек водой, чтобы те были красивые и здоровые. Предполагается также, что девушки взамен дают парням разрисованные яйца.

Будет ли дополнительный выходной на Пасху в 2023 году

Понедельник после Пасхи в Украине считается выходным днем, но в связи с военным положением все выходные в стране отменены и 17 апреля будет рабочим.

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