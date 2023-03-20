Как с 1 апреля будут отпускать лекарства в аптеках Днепра: без обращения к семейному врачу, но с регистрацией в e-Health

С 1 апреля в Днепре и по всей стране рецептурные препараты будут отпускать только с «разрешения» врача по электронному рецепту. Журналисты dnepr.info разбирались, какие препараты нельзя будет купить свободно, и кто сможет выписывать е-рецепт.

Для каких лекарств нужен

Всем, кому нужны будут антибиотики, противосудорожные средства, гормональные препараты или лекарства от сердечных болезней и артериального давления теперь должны будут предоставлять в аптеке электронный рецепт на тот или иной препарат. Эти препараты можно применять только по назначению врача. В МОЗ считают, что самовольный прием таких лекарств может вызвать зависимость, осложнить течение болезни, а у больного могут возникнуть серьезные побочные эффекты.

Как получить

Выписать электронный рецепт сможет любой врач. Он может трудиться в частной, государственной или коммунальной больнице, либо же быть зарегистрирован как ФЛП. Не важно, будет ли у медучреждения, где трудится врач договор с НСЗУ или нет.

Пациент сможет получить рецепт у любого врача, независимо от того, подписана у него декларация с семейным врачом. Главное условия для получения рецепта – быть зарегистрированным в электронной системе охраны здоровья или e-Health.

Для больных, страдающих хроническими недугами врачи могут выписывать рецепты на лекарства дистанционно, а также у них есть возможность получить рецепт на курс лечения сразу. Для этого в системе e-Health должно быть зафиксировано первое назначение от лечащего врача.

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