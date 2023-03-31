Как поступить в ВУЗ в 2023 году: алгоритм от МОН

Регистрация для участия в НМТ начнется уже в понедельник, 3 апреля на этом сайте. Здесь можно пройти и пробное тестирование или посмотреть демонстрационный вариант тестов НМТ 2023 года.
Чтобы старшеклассникам и другим желающим сдать НМТ было легче Министерство образования и науки Украины создает консультационные центры при учебных заведениях, где помогут зарегистрироваться и предоставят всю полную информацию о поступлении в вуз. Как отмечают в пресс-службе МОН, для того, чтобы поступить в этом году в вуз нужно будет создать электронный кабинет. Сделать это можно будет уже с 1 июля.
Для регистрации в личном электронном кабинете нужно указать серию и номер документа о ранее полученном образовании. Также нужно указать паспортные данные и, если есть номер карты налогоплательщика. Нужно также загрузить сканированные копии или фото этих документов.
Для тех, кто сдавал НМТ в прошлом году для поступления в вуз, нужно указать тип и PIN-код полученного в 2022 году сертификата и на его основе поступать в вуз. Действительными будут и сертификаты ЗНО 2021 или 2020 годов. При их использовании потребуется предоставить номер сертификата.
Также, если поступающий имеет льготы – он должен указать их наличие в личном кабинете и отдельно обратиться в один из консультационных центров и предоставить подтверждающие документы. В этом году право поступления на бюджет имеют все льготные категории, предусмотренные законом.
НМТ будет проходить в форме онлайн-тестирования. Два предмета обязательны – это украинский язык и математика, третий – может выбрать абитуриент. Это может быть история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия. Продолжительность тестирования составляет 180 мин, результаты будут известны сразу.
Для поступления на художественные и спортивные специальности, кроме сертификата НМТ, пройдет творческий конкурс. Его можно составить очно или дистанционно – по решению учебного заведения или по обращению абитуриентов, если они находятся на временно оккупированной территории.
Конкурсный балл на бюджет составляет не менее 130, количество баллов для вступления на контракт каждый вуз определяет самостоятельно. В минувшем году минимальный порог был 125 баллов. Во время вступительной кампании 2023 года, если абитуриент хочет поступить в медицинский вуз ему необходимо набрать минимум 150 баллов.
Абитуриент может подать до 20 заявлений, из которых не более 5 – на бюджетные места. Во время подачи документов нужно сразу определится: бюджет или контракт. Возможность подавать заявление на вступление в вуз будет доступна в личных кабинетах уже с 29 июля.
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