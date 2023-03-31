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Как поступить в ВУЗ в 2023 году: алгоритм от МОН

Сегодня 12:54
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Несмотря на то, что на календаре только конец марта, для будущих абитуриентов Днепра уже началась активная подготовка к поступлению в вуз. Выпускникам школ, чтобы получить возможность подать документы в институт или университет, нужно для начала сдать Национальный мультипредметный тест на не менее чем 130 баллов для поступления в бюджет.

Новости Днепра про Как поступить в ВУЗ в 2023 году: алгоритм от МОН

Как зарегистрироваться на НМТ

Регистрация для участия в НМТ начнется уже в понедельник, 3 апреля на этом сайте. Здесь можно пройти и пробное тестирование или посмотреть демонстрационный вариант тестов НМТ 2023 года.

Чтобы старшеклассникам и другим желающим сдать НМТ было легче Министерство образования и науки Украины создает консультационные центры при учебных заведениях, где помогут зарегистрироваться и предоставят всю полную информацию о поступлении в вуз. Как отмечают в пресс-службе МОН, для того, чтобы поступить в этом году в вуз нужно будет создать электронный кабинет. Сделать это можно будет уже с 1 июля.

Для регистрации в личном электронном кабинете нужно указать серию и номер документа о ранее полученном образовании. Также нужно указать паспортные данные и, если есть номер карты налогоплательщика. Нужно также загрузить сканированные копии или фото этих документов.

Для тех, кто сдавал НМТ в прошлом году для поступления в вуз, нужно указать тип и PIN-код полученного в 2022 году сертификата и на его основе поступать в вуз. Действительными будут и сертификаты ЗНО 2021 или 2020 годов. При их использовании потребуется предоставить номер сертификата.

Также, если поступающий имеет льготы – он должен указать их наличие в личном кабинете и отдельно обратиться в один из консультационных центров и предоставить подтверждающие документы. В этом году право поступления на бюджет имеют все льготные категории, предусмотренные законом.

Как будет проходить НМТ

НМТ будет проходить в форме онлайн-тестирования. Два предмета обязательны – это украинский язык и математика, третий – может выбрать абитуриент. Это может быть история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия. Продолжительность тестирования составляет 180 мин, результаты будут известны сразу.

Для поступления на художественные и спортивные специальности, кроме сертификата НМТ, пройдет творческий конкурс. Его можно составить очно или дистанционно – по решению учебного заведения или по обращению абитуриентов, если они находятся на временно оккупированной территории.

Какой минимальный проходной бал для поступления в вуз в 2023 году

Конкурсный балл на бюджет составляет не менее 130, количество баллов для вступления на контракт каждый вуз определяет самостоятельно. В минувшем году минимальный порог был 125 баллов. Во время вступительной кампании 2023 года, если абитуриент хочет поступить в медицинский вуз ему необходимо набрать минимум 150 баллов.

В какое количество вузов можно подать заявление в 2023 году

Абитуриент может подать до 20 заявлений, из которых не более 5 – на бюджетные места. Во время подачи документов нужно сразу определится: бюджет или контракт. Возможность подавать заявление на вступление в вуз будет доступна в личных кабинетах уже с 29 июля.

 

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Новости Днепра про Как поступить в ВУЗ в 2023 году: алгоритм от МОНУкраїнська Новости Днепра про Как поступить в ВУЗ в 2023 году: алгоритм от МОНРусский

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