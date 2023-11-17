Некоторые товары из Великобритании запретили ввозить на территорию Днепра и области

Причина ограничений – вспышка заболеваемости блутангом на территории этих стран.
Об этом сообщает Днепропетровский филиал Госпродпотребслужбы.
В связи с фиксацией в Великобритании нескольких очагов заболеваемости крупного рогатого скота блутангом, некоторые грузы нельзя ввозить на территорию Украины и в частности Днепропетровщины.
Все случаи подтвердила Всемирная организация по здравоохранению животных (WOAH).
Так, временно нельзя завозить мясо восприимчивых к вирусу блутанга животных и генетического материала от них.
Так называют болезнь, которая поражает крупный и мелкий жвачный скот. Другое название блутанга – катаральная лихорадка. У больного животного поражается слизистая носовой и ротовой полости. Отекает морда, а иногда даже мышцы других частей тела.
Болезнь распространяется через укусы насекомых, приводит к потере продуктивности скота, бесплодию. Смертность по стаду может достигать 70-90%.
Для человека заболевание безопасно, но для предотвращения распространения вируса среди другого скота, зараженное поголовье изолируют и объявляют карантин на территории, где произошла вспышка.
Ранее подобный запрет вводили из-за регистрации блутанга на территории Бельгии.
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