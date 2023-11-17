Деякі товари з Велобританії заборонили ввозити на територію Дніпра та області

Вантажі з Великобританії та Ірландії під забороною.

Причина обмежень – спалах захворюваності на блутанг на території цих країн.

Про це повідомляє Дніпропетровська філія Держпродспоживслужби.

У зв’язку з фіксацією в Великобританії кількох осередків захворюваності великої рогатої худоби на блутанг, деякі вантажі не можна ввозити на територію України та зокрема Дніпропетровщини.

Усі випадки підтвердила Всесвітня організація охорони здоров’я тварин (WOAH).

Так, тимчасово не можна завозити м’ясо сприйнятливих до вірусу блутангу тварин та генетичного матеріалу від них.

Що таке блутанг?

Так називають хворобу, яка вражає велику та дрібну жуйну худобу. Інша назва блутангу – катаральна лихоманка. У хворої тварини уражається слизова оболонка носової та ротової порожнини. Набрякає морда, а іноді навіть м’язи інших частин тіла.

Хвороба поширюється через укуси комах, спричиняє втрату продуктивності худоби, безпліддя. Смертність по стаду може сягати 70−90%.

Для людини захворювання безпечне, але задля запобігання поширення вірусу серед іншої худоби, заражене поголів’я ізолюють та оголошують карантин на території, де стався спалах.

Раніше схожу заборону вводили через реєстрацію блутангу на території Бельгії.

Читайте також:

Українська

Автор: