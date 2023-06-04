Не ждите зря: в Днепре временно не будут ездить два трамвая

Как сообщили в КП Днепровский электротранспорт, 4 июня будут временно не ездить трамваи №18 и 19.
Причина изменений в работе трамваев – ремонт контактной сети по проспекту Мира.
С 10:00 до 15:00 трамваи будут курсировать к улице Передовой без заезда в жилой массив Левобережный-3. Поэтому если вы собираетесь в эту часть города – планируйте маршрут заранее.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре на неопределенное время перекроют три перекрестка на проспекте Мира.
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