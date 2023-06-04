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Не ждите зря: в Днепре временно не будут ездить два трамвая

Сегодня 10:04
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В Днепре 4 июня есть изменения в движении транспорта.

Новости Днепра про Не ждите зря: в Днепре временно не будут ездить два трамвая

Как сообщили в КП Днепровский электротранспорт, 4 июня будут временно не ездить трамваи №18 и 19.

Причина изменений в работе трамваев – ремонт контактной сети по проспекту Мира.

С 10:00 до 15:00 трамваи будут курсировать к улице Передовой без заезда в жилой массив Левобережный-3. Поэтому если вы собираетесь в эту часть города – планируйте маршрут заранее.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре на неопределенное время перекроют три перекрестка на проспекте Мира.

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Новости Днепра про Не ждите зря: в Днепре временно не будут ездить два трамваяУкраїнська Новости Днепра про Не ждите зря: в Днепре временно не будут ездить два трамваяРусский

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