У Дніпрі на невизначений час перекриють три перехрестя на проспекті Миру: коли саме

У Дніпрі збираються провести аварійні роботи на трамвайних коліях. У зв’язку з чим, 6 червня планують частково перекрити проспект Миру. Про це йдеться в проєкті рішення опублікованому на сайті Дніпровської міськради.
За планом ремонтні роботи розпочнуться о 8 ранку 6 червня. Точний час закінчення не зазначається. Вказано, що рух відновлять, які тільки завершать ремонт.
Відтак перекриття проїзної та тротуарної частин відбудеться на перехрестях:
Зауважимо, що це не остаточне рішення, адже на розпорядженні немає підпису міського голови.
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