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  • У Дніпрі на невизначений час перекриють три перехрестя на проспекті Миру: коли саме

У Дніпрі на невизначений час перекриють три перехрестя на проспекті Миру: коли саме

Сьогодні 11:39
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Зверніть увагу.

Новости Днепра про У Дніпрі на невизначений час перекриють три перехрестя на проспекті Миру: коли саме

У Дніпрі збираються провести аварійні роботи на трамвайних коліях. У зв’язку з чим, 6 червня планують частково перекрити проспект Миру. Про це йдеться в проєкті рішення опублікованому на сайті Дніпровської міськради.

За планом ремонтні роботи розпочнуться о 8 ранку 6 червня. Точний час закінчення не зазначається. Вказано, що рух відновлять, які тільки завершать ремонт.

Відтак перекриття проїзної та тротуарної частин відбудеться на перехрестях:

  • проспект Миру – вулиця Генерала Захарченка;
  • проспект Миру – провулок Вільний; 
  • проспект Миру – вулиця Миколи Міховського.

Зауважимо, що це не остаточне рішення, адже на розпорядженні немає підпису міського голови. 

Новости Днепра про У Дніпрі на невизначений час перекриють три перехрестя на проспекті Миру: коли саме

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Новости Днепра про У Дніпрі на невизначений час перекриють три перехрестя на проспекті Миру: коли самеУкраїнська

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