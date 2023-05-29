У Дніпрі на невизначений час перекриють три перехрестя на проспекті Миру: коли саме

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У Дніпрі збираються провести аварійні роботи на трамвайних коліях. У зв’язку з чим, 6 червня планують частково перекрити проспект Миру. Про це йдеться в проєкті рішення опублікованому на сайті Дніпровської міськради.

За планом ремонтні роботи розпочнуться о 8 ранку 6 червня. Точний час закінчення не зазначається. Вказано, що рух відновлять, які тільки завершать ремонт.

Відтак перекриття проїзної та тротуарної частин відбудеться на перехрестях:

проспект Миру – вулиця Генерала Захарченка;

проспект Миру – провулок Вільний;

проспект Миру – вулиця Миколи Міховського.

Зауважимо, що це не остаточне рішення, адже на розпорядженні немає підпису міського голови.

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