Не чекайте дарма: у Дніпрі тимчасово не їздитимуть два трамваї

У Дніпрі 4 червня є зміни в русі транспорту.

Як повідомили в КП Дніпровський електротранспорт, 4 червня тимчасово не їздитимуть трамваї №18 та 19.

Причина зміни роботи трамваїв – ремонт контактної мережі по проспекту Миру.

З 10:00 до 15:00 трамваї будуть рухатись до Передової без заїзду до житлового масиву Лівобережний-3. Тому якщо ви збираєтесь у цю частину міста – плануйте маршрут заздалегідь.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі на невизначений час перекриють три перехрестя на проспекті Миру.

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