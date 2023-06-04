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Не чекайте дарма: у Дніпрі тимчасово не їздитимуть два трамваї

Сьогодні 10:04
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У Дніпрі 4 червня є зміни в русі транспорту.

Новости Днепра про Не чекайте дарма: у Дніпрі тимчасово не їздитимуть два трамваї

Як повідомили в КП Дніпровський електротранспорт, 4 червня тимчасово не їздитимуть трамваї №18 та 19. 

Причина зміни роботи трамваїв – ремонт контактної мережі по проспекту Миру. 

З 10:00 до 15:00 трамваї будуть рухатись до Передової без заїзду до житлового масиву Лівобережний-3. Тому якщо ви збираєтесь у цю частину міста – плануйте маршрут заздалегідь.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі на невизначений час перекриють три перехрестя на проспекті Миру. 

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Новости Днепра про Не чекайте дарма: у Дніпрі тимчасово не їздитимуть два трамваїУкраїнська

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