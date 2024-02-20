На вокзале Днепра открыли бесплатную развлекательную зону для детей: детали

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Продолжаем делать наши вокзалы максимально комфортными и интересными для наших маленьких пассажиров. Отныне и на вокзале Днепра в ожидании своего рейса дети могут поиграть в детской зоне, а их родители — отдохнуть, — отметил председатель правления АО «Укрзалізниця» Евгений Лященко.
Отмечается, что вокзальная точка «Спільно» приспособлена для удобного пребывания детей и их родителей. В Днепре она имеет площадь 128 кв. м и обустроена зонами детского творчества и игр. Кроме того, здесь можно зарядить телефон, обустроены частные кабинки для грудного вскармливания и пеленания, предусмотрены места ожидания для родителей.
Бесплатная детская зона на вокзале в Днепре работает круглосуточно.
Отметим, такие детские зоны ранее были открыты в Киеве, Харькове и Львове, а следующим станет вокзал Одессы.
Напомним, ранее мы писали, что “Укрзалізниця” запускает поезд из Днепра в Карпаты: детали.
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Александра Лучка
Автор:
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