На вокзале Днепра открыли бесплатную развлекательную зону для детей: детали

В понедельник, 19 февраля, на железнодорожном вокзале Днепра открыли безбарьерную и абсолютно бесплатную развивающе-развлекательную зону для детей - точку "Спільно". Ее оборудовали ЮНИСЕФ и "Укрзалізниця".

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Продолжаем делать наши вокзалы максимально комфортными и интересными для наших маленьких пассажиров. Отныне и на вокзале Днепра в ожидании своего рейса дети могут поиграть в детской зоне, а их родители — отдохнуть, — отметил председатель правления АО «Укрзалізниця» Евгений Лященко.

Отмечается, что вокзальная точка «Спільно» приспособлена для удобного пребывания детей и их родителей. В Днепре она имеет площадь 128 кв. м и обустроена зонами детского творчества и игр. Кроме того, здесь можно зарядить телефон, обустроены частные кабинки для грудного вскармливания и пеленания, предусмотрены места ожидания для родителей.

Бесплатная детская зона на вокзале в Днепре работает круглосуточно.

Отметим, такие детские зоны ранее были открыты в Киеве, Харькове и Львове, а следующим станет вокзал Одессы.

Напомним, ранее мы писали, что “Укрзалізниця” запускает поезд из Днепра в Карпаты: детали.

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