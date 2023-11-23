На Успенской площади в Днепре разобрали остатки исторического здания: стали известны новые детали

На Успенской площади почти до фундамента разобрали историческое здание.

Недавно на Успенской площади снесли столетнюю постройку. Это вызвало немало дискуссий и возмущения среди горожан, ведь для многих это сооружение было важным.

Построили здание в стиле конструктивизма столетия назад, расположив внутри сначала детский сад, а позже — офисное помещение. Впоследствии сооружение стало понемногу разваливаться, а теперь от него осталась только часть фасада. Подробно увидеть, что там происходит тяжело – локацию огородили двухметровым забором.

Начальник управления по вопросам охраны культурного наследия Надежда Лиштва рассказала кто владелец здания и кто решил его разобрать, пишет Суспільне.

По словам чиновника, здание вместе с прилегающей территорией не принадлежит местным властям, потому что несколько лет назад его приватизировали и выкупили. Поэтому сейчас контролировать работу на местном уровне невозможно.

Владелец не поставил нас в известность зачем он это делает. Согласно закону об охране культурного наследия в пределах исторического ареала остановить работы, даже если окажется, что они незаконны, может только Министерство культуры, местное самоуправление не имеет на это полномочий, – отметила она.

В настоящее время управление зафиксировали факт разрушения здания и обратилось в Минкульт, чтобы там разъяснили, было ли у владельцев сооружения разрешение на его снос. Если строительство признают незаконным, местные власти могут наложить штраф.

Раньше мы уже показывали, как она сейчас выглядит и подробно рассказывали, что здесь было раньше.

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