Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На сколько повысят выплаты пенсионерам в Днепре в марте: назван процент индексации 2024

На сколько повысят выплаты пенсионерам в Днепре в марте: назван процент индексации 2024

Сегодня 17:39
просмотров

Уже со следующей пятницы пенсионеры Днепра смогут получить проиндексированную пенсию. Но только те, кто вышел на заслуженный отдых и не работает. Те же, кто получает пенсию и продолжает трудиться должны подождать еще месяц – до апреля. Тогда в стране проведут перерасчет выплат для работающих пенсионеров, при условии, что у них будет необходимые два года стажа для проведения перерасчета.

Новости Днепра про На сколько повысят выплаты пенсионерам в Днепре в марте: назван процент индексации 2024

Журналисты dnepr.info узнали, на сколько будет проиндексирована пенсия в марте 2024 года.

На сколько проиндексируют

В этом году для индексации пенсий будет применен коэффициент 1,079. В его «состав» входит показатель средней заработной платы, то есть дохода пенсионера с которого он уплатил страховые взносы и который всегда учитывается для исчисления пенсии.

Те, кто вышел на пенсию до 2021 года смогут рассчитывать на индексацию в 7,9%. Напомним, повышение касается только самой суммы пенсии, без доплат за большое количество стажа Тем, кто стал пенсионером в 2021-2023 годах доплаты к пенсии составят 100 грн.

Размер минимальных пенсий

Также с 1 марта будет повышена минимальная пенсия. Тем, у кого мало стажа будут платить 2720 грн вместо нынешних 2520 грн. Тем, кому уже исполнилось 70 лет и у кого есть необходимый стаж пенсию поднимут до 2980 грн – сейчас эти люди получают 2760 грн.

Тем, кому более 70 лет платить должны минимум 3240 грн. Неработающим пенсионерам в возрасте от 65 лет и при наличии необходимого стажа в 30 или 35 лет для женщин и мужчин соответственно пенсия должна вырасти до 3 370 грн.

Кому проиндексируют

Пенсию проиндексируют также для военных пенсионеров, чернобыльцев с инвалидностью, пострадавшим от несчастного случая на производстве и в следствии полученного профессионального заболевания.

Как отметили в Кабинете Министров, средняя пенсия с марта составит 5,7 тыс грн, а средний размер повышения – 322 грн. Индексация коснется более 10 млн украинцев. Из них 9,5 млн – это обычные пенсионеры.

 

 

Читайте также:

Новости Днепра про На сколько повысят выплаты пенсионерам в Днепре в марте: назван процент индексации 2024Українська Новости Днепра про На сколько повысят выплаты пенсионерам в Днепре в марте: назван процент индексации 2024Русский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Тяжело дышит из-за травмированного носа: в Днепре спасают котика, которого люди выбросили из машины
Новости Днепра
Сегодня 17:24
Тяжело дышит из-за травмированного носа: в Днепре спасают котика, которого люди выбросили из машины

Нужна помощь.

Жителей 18 квартир отселят из дома в Днепре, который поврежден из-за атаки дрона
Новости Днепра
Сегодня 16:48
Жителей 18 квартир отселят из дома в Днепре, который поврежден из-за атаки дрона

Часть квартир придется отселить.

Горы хлама видны с улицы через окно: в Днепре заметили квартиру набитую мусором (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 16:09
Горы хлама видны с улицы через окно: в Днепре заметили квартиру набитую мусором (ФОТО)

В Днепре на проспекте Героев заметили квартиру, которая доверху забита…

730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 15:28
730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

Вот уже два года как Украина противостоит рф в полномасштабной…

Последние новости

Тяжело дышит из-за травмированного носа: в Днепре спасают котика, которого люди выбросили из машины
Тяжело дышит из-за травмированного носа: в Днепре спасают котика, которого люди выбросили из машины

Нужна помощь.

Сегодня 17:24
1
просмотров
Жителей 18 квартир отселят из дома в Днепре, который поврежден из-за атаки дрона
Жителей 18 квартир отселят из дома в Днепре, который поврежден из-за атаки дрона

Часть квартир придется отселить.

Сегодня 16:48
3
просмотров
Из-под завалов поврежденного дроном дома в Днепре достали тело мужчины
Из-под завалов поврежденного дроном дома в Днепре достали тело мужчины

Поиски женщины продолжаются!

Сегодня 16:31
6
просмотров
Первые минуты после удара по дому в АНД районе Днепра: патрульные показали видео
Первые минуты после удара по дому в АНД районе Днепра: патрульные показали видео

Патрульные одни из первых прибыли на место "прилета".

Сегодня 16:19
5
просмотров
Горы хлама видны с улицы через окно: в Днепре заметили квартиру набитую мусором (ФОТО)
Горы хлама видны с улицы через окно: в Днепре заметили квартиру набитую мусором (ФОТО)

В Днепре на проспекте Героев заметили квартиру, которая доверху забита мусором.

Сегодня 16:09
3
просмотров
730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)
730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

Вот уже два года как Украина противостоит рф в полномасштабной войне. За второй год борьбы было много разных событий – на фронте и в тылу, которые заставляли украинцев радоваться и плакать.  

Сегодня 15:28
3
просмотров
Полиция Днепра разыскивает 59-летнюю женщину: скрывается, чтобы избежать наказания
Полиция Днепра разыскивает 59-летнюю женщину: скрывается, чтобы избежать наказания

Присмотритесь внимательно к фото!

Сегодня 15:20
6
просмотров
В Днепропетровской области отец-военный пожаловался соцслужбам на то, что мать его ребенка не лечит дочь
В Днепропетровской области отец-военный пожаловался соцслужбам на то, что мать его ребенка не лечит дочь

В Кривом Роге отец пожаловался на маму своего ребенка, потому что та не лечила их общую дочь.

Сегодня 15:05
2
просмотров
Стипендия гарантирована: жителей Днепра приглашают на бесплатное обучение в школе водителей электротранспорта
Стипендия гарантирована: жителей Днепра приглашают на бесплатное обучение в школе водителей электротранспорта

К кандидатам всего 2 требования!

Сегодня 14:30
3
просмотров
«Призрачный гонщик»: в Днепре посреди пустыря нашли сожженный байк
«Призрачный гонщик»: в Днепре посреди пустыря нашли сожженный байк

В Самарском районе Днепра посреди пустыря заметили сожженный байк.

Сегодня 14:14
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх