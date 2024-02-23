На сколько повысят выплаты пенсионерам в Днепре в марте: назван процент индексации 2024

Журналисты dnepr.info узнали, на сколько будет проиндексирована пенсия в марте 2024 года.
В этом году для индексации пенсий будет применен коэффициент 1,079. В его «состав» входит показатель средней заработной платы, то есть дохода пенсионера с которого он уплатил страховые взносы и который всегда учитывается для исчисления пенсии.
Те, кто вышел на пенсию до 2021 года смогут рассчитывать на индексацию в 7,9%. Напомним, повышение касается только самой суммы пенсии, без доплат за большое количество стажа Тем, кто стал пенсионером в 2021-2023 годах доплаты к пенсии составят 100 грн.
Также с 1 марта будет повышена минимальная пенсия. Тем, у кого мало стажа будут платить 2720 грн вместо нынешних 2520 грн. Тем, кому уже исполнилось 70 лет и у кого есть необходимый стаж пенсию поднимут до 2980 грн – сейчас эти люди получают 2760 грн.
Тем, кому более 70 лет платить должны минимум 3240 грн. Неработающим пенсионерам в возрасте от 65 лет и при наличии необходимого стажа в 30 или 35 лет для женщин и мужчин соответственно пенсия должна вырасти до 3 370 грн.
Пенсию проиндексируют также для военных пенсионеров, чернобыльцев с инвалидностью, пострадавшим от несчастного случая на производстве и в следствии полученного профессионального заболевания.
Как отметили в Кабинете Министров, средняя пенсия с марта составит 5,7 тыс грн, а средний размер повышения – 322 грн. Индексация коснется более 10 млн украинцев. Из них 9,5 млн – это обычные пенсионеры.
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