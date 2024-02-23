На скільки підвищать виплати пенсіонерам у Дніпрі у березні: названо відсоток індексації 2024

Вже наступної п'ятниці пенсіонери Дніпра зможуть отримати проіндексовану пенсію. Але ті, хто вийшов на заслужений відпочинок і не працює. Ті ж, хто отримує пенсію та продовжує працювати повинні почекати ще місяць – до квітня. Тоді в країні проведуть перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів, за умови, що вони матимуть два роки стажу для проведення перерахунку.

Журналісти dnepr.info дізналися, на скільки буде проіндексовано пенсію у березні 2024 року.

На скільки проіндексують

Цього року для індексації пенсій буде застосовано коефіцієнт 1,079. До його «складу» входить показник середньої заробітної плати, тобто доходу пенсіонера, з якого він сплатив страхові внески і який завжди враховується для обчислення пенсії.

Ті, хто вийшов на пенсію до 2021 року, зможуть розраховувати на індексацію в 7,9%. Нагадаємо, підвищення стосується лише самої суми пенсії, без доплат за велику кількість стажу, тощо. Для тих, хто став пенсіонером у 2021-2023 роках, доплати до пенсії складуть 100 грн.

Розмір мінімальних пенсій

Також з 1 березня буде підвищено мінімальну пенсію. Тим, у кого мало стажу платитимуть 2720 грн замість нинішніх 2520 грн. Тим, кому вже виповнилося 70 років і хто має необхідний стаж, пенсію піднімуть до 2980 грн – зараз ці люди отримують 2760 грн.

Тим, кому понад 70 років платити мають щонайменше 3240 грн. У непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років та за наявності необхідного стажу у 30 або 35 років для жінок та чоловіків відповідно, пенсія має зрости до 3 370 грн.

Кому проіндексують

Пенсію проіндексують також для військових пенсіонерів, чорнобильців з інвалідністю, людям які постраждали від нещасного випадку на виробництві та внаслідок отриманого професійного захворювання.

Як зазначили у Кабінеті Міністрів, середня пенсія з березня становитиме 5,7 тис грн, а середній розмір підвищення – 322 грн. Індексація торкнеться понад 10 млн. українців. З них 9,5 млн. – це звичайні пенсіонери.

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