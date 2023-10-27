На складе в Днепре хранили 127 тыс. пачек фальсифицированных сигарет известных марок

Более 250 ящиков с табачными изделиями обнаружили правоохранители во время обыска в Днепре.

Нацполиция в Днепре изъяла 127 тыс. пачек фальсифицированных сигарет

По информации детективов Бюро экономической безопасности, разоблачили группу лиц, которые в течение 2022-2023 годов незаконно хранили и продавали табачные изделия без марок акцизного налога.

Во время обыска гаража в Днепре, где хранился фальсификат, детективы изъяли более 127 тыс. пачек сигарет. Ориентировочная стоимость изъятого – 5 млн. грн.

Ищут также другие тайники контрабандистов.

Судя по видео, публикуемому Нацполицией, без акциза продавали сигареты известных мировых марок.

Напомним, ранее мы сообщали о 70-летнем наркоагрономе, который выращивал коноплю среди подсолнечников.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: