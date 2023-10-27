На складе в Днепре хранили 127 тыс. пачек фальсифицированных сигарет известных марок

Нацполиция в Днепре изъяла 127 тыс. пачек фальсифицированных сигарет
По информации детективов Бюро экономической безопасности, разоблачили группу лиц, которые в течение 2022-2023 годов незаконно хранили и продавали табачные изделия без марок акцизного налога.
Во время обыска гаража в Днепре, где хранился фальсификат, детективы изъяли более 127 тыс. пачек сигарет. Ориентировочная стоимость изъятого – 5 млн. грн.
Ищут также другие тайники контрабандистов.
Судя по видео, публикуемому Нацполицией, без акциза продавали сигареты известных мировых марок.
Напомним, ранее мы сообщали о 70-летнем наркоагрономе, который выращивал коноплю среди подсолнечников.
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