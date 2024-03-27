На подлете к Днепру уничтожили крылатую ракету

В 16:09 в ТГ-канале Воздушных сил ВСУ предупредили о скоростной цели в сторону Днепра.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ПВО работала в Днепровском районе. Там ПВК «Схід» уничтожили вражескую ракету.
Спасибо, защитники, что заботитесь, чтобы наше небо было чистым! – написал чиновник.
Военные также подтвердили сбитие и уточнили детали.
Около 16.10 подразделением Воздушное командование «Схід» в Днепровском районе Днепропетровской области уничтожена крылатая ракета, сообщили на официальной Facebook-странице подразделения.
По состоянию на 16.50 тревога продолжается.
Напомним, в Никополе в результате обстрела погиб мужчина.
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