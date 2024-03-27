На подлете к Днепру уничтожили крылатую ракету

Спасибо, защитники, что заботитесь, чтобы наше небо было чистым! – написал чиновник.

В 16:09 в ТГ-канале Воздушных сил ВСУ предупредили о скоростной цели в сторону Днепра.

В Украине, после того, как пациент получает электронный рецепт у…

Как жителю Днепра первый раз получить е-рецепт без визита к врачу: инструкция В Украине, после того, как пациент получает электронный рецепт у профильного или семейного врача он может без посещения медучреждения получить его снова – для этого достаточно обратиться к доктору по телефону. Второй раз, дистанционно, рецепт выписывают тем, у кого есть… 2 просмотров

Что нужно знать о рационе собак маленьких пород Собаки маленьких пород — не только милые пушистые друзья, но и особенные питомцы, которые требуют внимательного отношения. Подобранный рацион должен положительно влиять на состояние шерсти, костей и зубов. Сбалансированное меню считается основой долгой и счастливой жизни любимцев. 3 просмотров

В Никополе в результате обстрела погиб мужчина В Никополе на Днепропетровщине россияне убили мужчину. 2 просмотров