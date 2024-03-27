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У Нікополі внаслідок обстрілу загинув чоловік

Сьогодні 16:01
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У Нікополі на Дніпропетровщині росіяни вбили чоловіка.

Новости Днепра про У Нікополі внаслідок обстрілу загинув чоловік

Росіяни вбили людину у Нікополі, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Їхньою черговою жертвою став 55-річний чоловік. Він потрапив під ворожий артобстріл.

Через сусідів-терористів Дніпропетровщина знову втрачає. А ще – пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач. Деталі уточнюємо, – пише Сергій Лисак. 

Новости Днепра про У Нікополі внаслідок обстрілу загинув чоловік

Новости Днепра про У Нікополі внаслідок обстрілу загинув чоловік

Новости Днепра про У Нікополі внаслідок обстрілу загинув чоловік

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Новости Днепра про У Нікополі внаслідок обстрілу загинув чоловікУкраїнська

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