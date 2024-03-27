У Нікополі внаслідок обстрілу загинув чоловік

У Нікополі на Дніпропетровщині росіяни вбили чоловіка.

Росіяни вбили людину у Нікополі, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Їхньою черговою жертвою став 55-річний чоловік. Він потрапив під ворожий артобстріл.

Через сусідів-терористів Дніпропетровщина знову втрачає. А ще – пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач. Деталі уточнюємо, – пише Сергій Лисак.

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