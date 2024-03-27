У Нікополі внаслідок обстрілу загинув чоловік

Росіяни вбили людину у Нікополі, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Їхньою черговою жертвою став 55-річний чоловік. Він потрапив під ворожий артобстріл.
Через сусідів-терористів Дніпропетровщина знову втрачає. А ще – пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач. Деталі уточнюємо, – пише Сергій Лисак.
Читайте також:
Автор:
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Першовчителів слов'янських Кирила та…
У Дніпрі встановили новий національний рекорд.
Зловмисника затримали одразу після скоєння злочину.
Причетні особи встановлюються.