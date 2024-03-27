В Никополе в результате обстрела погиб мужчина

Россияне убили человека в Никополе, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Их очередной жертвой стал 55-летний мужчина. Он попал под вражеский артобстрел.
Из-за соседей-террористов Днепропетровщина снова теряет. А еще – повреждены частные дома, хозяйственная постройка, линия электропередач. Детали уточняем, – пишет Сергей Лысак.
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