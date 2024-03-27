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На підльоті до Дніпра знищили крилату ракету

Сьогодні 16:51
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У бік Дніпра пускали крилату ракету.

Новости Днепра про На підльоті до Дніпра знищили крилату ракету

О 16:09 у тг-каналі Повітряних сил ЗСУ попередили про швидкісну ціль у бік Дніпра. 

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ППО працювала у Дніпровському районі. Там ПвК “Схід” знищили ворожу ракету.

Дякую, оборонці, що дбаєте, аби наше небо було чистим! – написав посадовець.

Новости Днепра про На підльоті до Дніпра знищили крилату ракету

Військові також підтвердили збиття та уточнили деталі. 

Близько 16.10 підрозділом Повітряне командування “Схід” в Дніпровському районі Дніпропетровської області знищено крилату ракету, повідомили на офіційній Facebook-сторінці підрозділу. 

Станом на 16:50 тривога триває. 

Новости Днепра про На підльоті до Дніпра знищили крилату ракету

Нагадаємо, у Нікополі внаслідок обстрілу загинув чоловік.

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Новости Днепра про На підльоті до Дніпра знищили крилату ракетуУкраїнська

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