На підльоті до Дніпра знищили крилату ракету

О 16:09 у тг-каналі Повітряних сил ЗСУ попередили про швидкісну ціль у бік Дніпра.
Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ППО працювала у Дніпровському районі. Там ПвК “Схід” знищили ворожу ракету.
Дякую, оборонці, що дбаєте, аби наше небо було чистим! – написав посадовець.
Військові також підтвердили збиття та уточнили деталі.
Близько 16.10 підрозділом Повітряне командування “Схід” в Дніпровському районі Дніпропетровської області знищено крилату ракету, повідомили на офіційній Facebook-сторінці підрозділу.
Станом на 16:50 тривога триває.
Нагадаємо, у Нікополі внаслідок обстрілу загинув чоловік.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі водій знайшов під капотом свого авто чужу собаку.
В Україні, після того, як пацієнт вперше отримує електронний рецепт…
Сусідські війни в Дніпрі тривають.
У Нікополі на Дніпропетровщині росіяни вбили чоловіка.