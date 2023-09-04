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  • На месте разбомбленного подъезда ракетой на Победе в Днепре установят 6-метровый монумент: как он выглядит

На месте разбомбленного подъезда ракетой на Победе в Днепре установят 6-метровый монумент: как он выглядит

Сегодня 18:50
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В Днепре на Победе планируется построить мемориальный сквер и установить памятную скульптуру.

Новости Днепра про На месте разбомбленного подъезда ракетой на Победе в Днепре установят 6-метровый монумент: как он выглядит

Ранее Борис Филатов анонсировал установку на месте разрушенного ракетой подъезда на Победе мемориального памятника. Здесь также планируют обустроить сквер.

Скульптура, созданная по эскизам художника из Екатеринослава Вадима Сидура, должна стать центральным элементом мемориального сквера. И вот появились первые визуализации того, как это будет выглядеть.

Подробности раскрыл внештатный советник городского головы Днепра Евгений Гендин.

Над созданием памятника работает заслуженный художник Украины Гарник Хачартян. Скульптура символизирует фигуру человека, которого пробивает бомба. Ориентировочная высота монумента 5,5 – 6 метров. Снаряд, который «пронизывает человека», хотят изготовить из фрагментов бомб-ракет-снарядов, которые летели убивать украинцев, собранных в разных городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Винница, Херсон, Краматорск, Кременчуг и т.д.

Открыли сбор средств на создание монумента. Первые меценаты уже совершили свои пожертвования. Все желающие задонатиты могут узнать, как это сделать ТУТ.

Евгений Гендин отметил, что в 2024 году исполнится 100 лет со дня рождения Вадима Сидура, поэтому будет уместно установить скульптуру, созданную по эскизу художника, именно в следующем году. 

Новости Днепра про На месте разбомбленного подъезда ракетой на Победе в Днепре установят 6-метровый монумент: как он выглядит

Новости Днепра про На месте разбомбленного подъезда ракетой на Победе в Днепре установят 6-метровый монумент: как он выглядит

Вадим Сидур известен тем, что умел делать из мусора шедевры. Его деятельность долгое время была под запретом в советской Украине, но художник получил международную популярность. За свою жизнь он создал более 500 скульптур, 2000 графических работ, сборник стихов, книгу авангардной прозы, кинофильм. Его памятники установлены в Германии, США и других странах.

Сам Сидур когда-то писал:

И когда восемнадцатилетним младшим лейтенантом, командиром пулеметного взвода я действительно пришел к своему родному городу и своей улице (ныне – ул. Старокозацкой), то уже от угла увидел, что от дома, где я родился и вырос, не осталось ничего. Только печная труба торчала как новаторский памятник моему детству и юности, а рядом разросшийся клен, который мы с отцом посадили за несколько лет перед войной… Потом я был убит на войне. Но произошло чудо воскресения, и я остался жить. Иногда мне даже кажется, что это было предопределено для того, чтобы я смог в конце концов создать «Памятник погибшим от насилия», «Треблинку», «Памятник погибшим от бомб».

Художник мечтал, что его скульптуры когда-нибудь установят в родном городе, но он даже и не догадывался, что это будет монумент, посвященный людям, погибшим от бомб в 2022 году.

Новости Днепра про На месте разбомбленного подъезда ракетой на Победе в Днепре установят 6-метровый монумент: как он выглядит

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Новости Днепра про На месте разбомбленного подъезда ракетой на Победе в Днепре установят 6-метровый монумент: как он выглядитУкраїнська Новости Днепра про На месте разбомбленного подъезда ракетой на Победе в Днепре установят 6-метровый монумент: как он выглядитРусский

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