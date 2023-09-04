На місці знищеного ракетою під’їзду на Перемозі в Дніпрі встановлять 6-метровий монумент: як він виглядає

У Дніпрі на Перемозі планують побудувати меморіальний сквер та встановити пам'ятну скульптуру.

Раніше Борис Філатов анонсував встановлення на місці зруйнованого ракетою під’їзду на Перемозі меморіального пам’ятника. Тут також планують облаштувати сквер.

Скульптура, створена за ескізами митця з Катеринослава Вадима Сідура, має стати центральним елементом меморіального скверу. І ось з’явилися перші візуалізації того, як це виглядатиме.

Деталі розкрив позаштатний радник міського голови Дніпра Євген Гендін.

Над створенням пам’ятника працює заслужений художник України Гарнік Хачартян. Скульптура символізує постать людини, яку пробиває бомба. Орієнтовна висота монумента 5,5 – 6 метрів. Снаряд, який “пронизує людину” хочуть виготовити з фрагментів бомб-ракет-снарядів, які летіли вбивати українців, зібраних у різних містах України: Київ, Харків, Одеса, Вінниця, Херсон, Краматорськ, Кременчук тощо.

Наразі відкрили збір коштів на створення монумента. Перші меценати вже зробили свої пожертви. Усі охочі задонатити можуть дізнатися, як це зробити ТУТ.

Євген Гендін зазначив, що у 2024 виповниться 100 років з дня народження Вадима Сідура, тож буде доречно встановити скульптуру, створену за ескізом митця, саме наступного року.

Вадим Сідур відомий тим, що вмів робили зі сміття шедеври. Його діяльність довгий час була під забороною в радянській Україні, але натомість митець отримав міжнародну популярність. За своє життя він створив понад 500 скульптур, 2000 графічних робіт, збірку віршів, книгу авангардної прози, кінофільм. Його пам’ятники встановлені в Німеччині, США та інших країнах.

Сам Сідур колись писав:

І коли вісімнадцятирічним молодшим лейтенантом, командиром кулеметного взводу я справді дійшов свого рідного міста та своєї вулиці (нині – вул. Старокозацької), то вже від кута побачив, що від будинку, де я народився і виріс, не залишилося нічого. Тільки пічна труба стирчала як новаторський пам’ятник моєму дитинству та юності, а поряд клен, що розрісся, який ми з батьком посадили за кілька років перед війною… Потім я був убитий на війні. Але сталося диво воскресіння, і я лишився жити. Іноді мені навіть здається, що це було зумовлено для того, щоб я зміг зрештою створити «Пам’ятник загиблим від насильства», «Треблінку», «Пам’ятник загиблим від бомб».

Митець мріяв, що його скульптури колись встановлять в рідному місті, але він навіть і не здогадувався, що це буде монумент, який присвячений людям, які загинули від бомб у 2022 році.

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