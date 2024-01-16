На Днепропетровщине значительно увеличилось количество непригодных к военной службе: статистика от НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) собрало и систематизировало информацию об организации деятельности военно-врачебных комиссий (ВЛК) для проведения комплексного исследования коррупционных рисков.
Как оказалось, в 2023 году значительно выросло количество людей, которые могут считаться непригодными к военной службе по результатам ВКЛ. В частности, в Днепропетровской области эти показатели едва ли не самые высокие в Украине. Для исследования НАПК использовало данные от областных ТЦК и СП.
Только за 9 месяцев 2023 года процент ограниченно годных вырос до 51. В 2022 году этот показатель составлял 26%, говорится в инфографике от НАПК. Значительно увеличилось количество призывников, признанных полностью непригодными. Было 6% от общего числа людей, прошедших ВКЛ, а теперь – 13%.
Также НАПК обратило внимание на динамику болезней, по которым чаще всего ВЛК признавала непригодными к военной службе и исключениям из военного учета. В 2022 и 2023 чаще всего «списывали» из-за:
НАПК утверждает, что такие болезни не имеют ярко выраженного внешнего проявления, что позволяет использовать такие диагнозы для коррупционных практик, поскольку без результата медицинского обследования наличие этих проблем выявить невозможно.
Напомним, ранее мы писали, как в Днепре обжаловать решение ВЛК: инструкция
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