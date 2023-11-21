Як у Дніпрі оскаржити рішення ВЛК: інструкція

Перед мобілізацією військовозобов'язаний має пройти медкомісію. Таку ж медкомісію в обов'язковому порядку має пройти і військовий після отримання поранення на фронті та виписки з лікарні. Лікарі повинні визначити наскільки і військовозобов'язаний, і солдат придатні для подальшої служби. Якщо той, хто пройшов військово-лікувальну комісію (ВЛК) вважає, що її рішення не відображає його реального стану здоров'я, то він може оскаржити це рішення.

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки є варіантів оскарження рішення ВЛК та скільки часу це займе.

Як зазначили у прес-службі МОЗ України, оскаржити рішення ВКЛ можна у судовому чи досудовому порядку.

Досудове оскарження

Перед тим, як подавати до суду на ВЛК, бажано пройти етап досудового оскарження рішення. Оскільки на цьому етапі вже може бути ухвалено інше рішення.

Для цього необхідно написати заяву про свою незгоду з рішенням медиків та проханням розглянути це рішення вищою військово-лікувальною комісією.

До заяви потрібно додати медичний висновок з лікарні, копію рішення ВЛК та копію військового квитка. Заяву потрібно принести або відправити поштою до вищої ВЛК. Наприклад, якщо рішення, з яким не згоден військовозобов’язаний чи військовий, винесла ВЛК районного чи міського територіального центру – то треба звертатися до ВЛК області, якщо це була обласна ВЛК – то треба нести заяву до ВЛК регіонів. Але при цьому рішення будь-яких ВЛК можуть розглядати Центральні ВЛК.

За результатами розгляду вищестояща ВЛК може направити заявника на повторний медогляд і людина отримає новий висновок про його придатність до військової служби.

Оскарження рішення ВЛК у суді

Якщо рішення у досудовому порядку не влаштувало людину – вона може звернутися до суду. Зробити це можна також і без проходження «першого» етапу, коли заява про незгоду з висновками ВЛК розглядається вищою комісією.

Ті, хто вирішив оскаржити рішення ВЛК спочатку у досудовому порядку після висновків вищої ВЛК, мають в запасі ще три місяці для оскарження медзаключення в суді.

Ті, хто вирішив одразу звертатися до суду, минаючи вищі ВЛК, можуть зробити це протягом півроку з дня винесення ухвали ВЛК.

Сам суд рішення ВЛК скасувати не може, але він може встановити порушення процедури проведення військово-лікарської комісії на цій підставі скасувати рішення ВЛК.

Для оскарження рішення медиків у суді в позовній заяві необхідно викласти обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, вказати докази, що підтверджують їх. Судовий збір при поданні такого позову становитиме майже 1,1 тис. грн.

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