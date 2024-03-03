На Днепропетровщине задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании 7-летней падчерицы

На Днепропетровщине задержан мужчина по подозрению в изнасиловании 7-летнего ребенка.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

При процессуальном руководстве Павлоградской окружной прокуратуры доложено о подозрении мужчине по факту изнасилования малолетнего ребенка. По данным следствия, подозреваемый – житель Павлоградского района, в отсутствие жены изнасиловал 7-летнюю падчерицу, — сказано в сообщении.

Ребенок рассказал об изнасиловании своей матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

Девочку опросили с использованием методики «Зеленая комната», основанной на международных стандартах обращения с несовершеннолетними.

Подозреваемого избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Недавно мы писали, что жителя Днепра будут судить за изнасилование своей 8-летней дочери.

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