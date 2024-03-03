На Дніпропетровщині затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 7-річної падчерки

На Дніпропетровщині затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 7-річної дитини.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Павлоградської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактом зґвалтування малолітньої дитини. За даними слідства, підозрюваний – мешканець Павлоградського району, під час відсутності дружини зґвалтував 7-річну падчерку, – сказано у повідомленні.

Дитина розповіла про зґвалтування своїй матері, яка звернулась до правоохоронних органів.

Дівчинку опитали з використанням методики “Зелена кімната”, яка ґрунтується на міжнародних стандартах поводження із неповнолітніми.

Підозрюваного обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нещодавно ми писали про те, що Жителя Дніпра судитимуть за зґвалтування своєї 8-річної доньки.

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