Смертельное ДТП на Днепропетровщине: водитель Lexus въехал в два грузовика

Об этом сообщает Telegram-канал «Дніпро Оперативний».
Водитель авто Lexus, разворачиваясь на дороге, въехал в грузовик MAN. Как следствие, легковушка продолжила неуправляемое движение и столкнулась с Mercedes Benz с прицепом, — говорится в сообщении.
После столкновения водитель получил травмы несовместимые с жизнью.
Что явилось причиной аварии не сообщается.
На месте работала следственно-оперативная группа, которая выясняла все детали аварии.
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