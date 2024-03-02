Смертельное ДТП на Днепропетровщине: водитель Lexus въехал в два грузовика

На трассе Днепр-Харьков вчера, 1 февраля, произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает Telegram-канал «Дніпро Оперативний».

Водитель авто Lexus, разворачиваясь на дороге, въехал в грузовик MAN. Как следствие, легковушка продолжила неуправляемое движение и столкнулась с Mercedes Benz с прицепом, — говорится в сообщении.

После столкновения водитель получил травмы несовместимые с жизнью.

Что явилось причиной аварии не сообщается.

На месте работала следственно-оперативная группа, которая выясняла все детали аварии.

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