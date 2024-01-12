На Днепропетровщине пьяные подростки избили до смерти товарища

Ужасное преступление произошло в Зеленодольске Криворожского района.

Четверо юношей устроили «вечеринку» на квартире, где выпивали. В какой-то момент 16-летнему и 17-летнему парням не понравились слова 18-летнего товарища. Они жестоко избили его, пока тот не потерял сознание. Свои действия подростки снимали на видео.

Несовершеннолетние положили пострадавшего на кровать, а сами ушли. До утра юноша не дожил.

Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.

Отмечается, что правоохранители установили всех причастных к преступлению, но в полиции пока ничего не комментировали.

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