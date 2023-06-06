На Днепропетровщине посреди трассы загорелся «ЗАЗ»

Сегодня, 6 июня, на трассе недалеко от села Каменное Криворожского района загорелся «ЗАЗ Славута».

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 09:47.

Прибыв на место, спасатели установили, что автомобиль загорелся во время движения по автодороге.

Возгорание локализовали в 10:03 и ликвидировали в 10:05. Огонь уничтожил легковушку на площади 4 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области на территории исправительной колонии произошел масштабный пожар: что известно.

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