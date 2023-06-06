В Днепре повестку принесли парализованному парню, умершему 5 лет назад

Об этом инциденте на своей Facebook-странице рассказал его отец Федор Грищев.
В Днепре работники одного из центров комплектования и социальной поддержки принесли повестку мужчине, который умер 5 лет назад. По словам отца умершего, его утром посетили люди в военной форме и попросили передать документ его сыну, чтобы тот пришел в военкомат 6 июня.
И все бы ничего, но Иван при жизни был парализован и имел инвалидность, поэтому вообще не получал военный билет по состоянию здоровья.
По словам Федора, один из работников, поняв ошибку, сбежал, а другой остался, чтобы разобраться в ситуации. Отец ему объяснил, что при жизни его сын не получал приписное, не становился на учет, поэтому сведений о нем у военкомата не должно быть.
Что там у нас на улице Шмидта? Справки о смерти! Мало информации? Человек с 16 лет не прошел требуемый учет, не получил приписное, его данных нет в военкомате. При себе иметь «военный билет», который Ваня никогда не получил по известной и понятной причине! Что это?! Как?!!», – пишет Федор Грищев.
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