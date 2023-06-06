У Дніпрі повістку принесли паралізованому хлопцеві, який помер 5 років тому

Про цей інцидент на своїй Facebook-сторінці розповів його батько Федір Грищев.
У Дніпрі працівники одного із центрів комплектування та соціальної підтримки принесли повістку чоловіку, який помер 5 років тому. За словами батька померлого, до нього зранку завітали люди у військовій формі та попросили передати документ його синові, щоб той прийшов до військкомату 6 червня.
І все б нічого, але Іван при житті був паралізований та мав інвалідність, тому взагалі не отримував військовий квиток за станом здоров’я.
За словами Федора, один із працівників, зрозумівши помилку втік, а інший залишився, щоб розібратися в ситуації. Батько йому пояснив, що за життя його син не отримував приписне, не ставав на облік, тому даних про нього у військкомату не повинно бути.
«Що там у нас на вулиці Шмідта? Довідки про смерть! Мало інформації? Людина з 16 років не пройшла необхідного обліку, не отримала приписне, його даних немає у військкоматі. При собі мати «військовий квиток», який Ваня ніколи не отримав з відомої та зрозумілої причини! Що це?! Як?!!», – пише Федір Грищев.
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