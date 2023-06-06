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Следователь из Днепра требовал у бизнесмена 6 тысяч долларов взятки

Сегодня 15:01
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Днепровский следователь брал взятки.

Новости Днепра про Следователь из Днепра требовал у бизнесмена 6 тысяч долларов взятки

В преступлении его подозревает Днепропетровская областная прокуратура.

По данным следствия, следователь одного из отделений полиции Днепра потребовал взятку у предпринимателя. Все началось, когда местный бизнесмен стал проводить незаконные демонтажные работы на одном из областных предприятий.

Узнав об этом правоохранители хотели открыть уголовное производство, но следователь Днепра предложил предпринимателю решить эту проблему и не привлекать бизнесмена к ответственности. Более того, полицейский за вознаграждение пообещал сделать так, чтобы «клиента» в будущем тоже не трогали.

За свои услуги следователь попросил 6 тысяч долларов. Впрочем, коллеги правоохранителя разоблачили предполагаемого взяточника. Его уволили и посадили под домашний арест.

Экс-следователю доложено о подозрении по факту принятия предложения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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