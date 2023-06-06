Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині посеред траси загорівся “ЗАЗ”

Сьогодні 17:09
просмотров

Сьогодні, 6 червня, на трасі неподалік села Кам’яне Криворізького району загорівся «ЗАЗ Славута».

Новости Днепра про На Дніпропетровщині посеред траси загорівся

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 09:47.

Рятувальники, прибувши на місце, встановили, що автомобіль спалахнув під час руху автошляхом.

Займання локалізували о 10:03 та ліквідували о 10:05. Вогонь знищив легковик на площі 4 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До ліквідації пожежі залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на території виправної колонії сталася масштабна пожежа: що відомо.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині посеред траси загорівся Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі пенсіонер забив дерев’яною палицею знайомого до смерті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:05
    У Дніпрі пенсіонер забив дерев’яною палицею знайомого до смерті

    У неділю, 4 червня, в одній із квартир на вулиці…

    Мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне метеорологічне явище
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:53
    Мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне метеорологічне явище

    Будьте обережні з вогнем!

    На Дніпропетровщині 10-річний хлопчик втопився у покинутому підземному резервуарі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:59
    На Дніпропетровщині 10-річний хлопчик втопився у покинутому підземному резервуарі

    У понеділок, 5 червня, о 23:22 на лінію «101» звернулися…

    На Дніпропетровщині на території виправної колонії сталася масштабна пожежа: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:56
    На Дніпропетровщині на території виправної колонії сталася масштабна пожежа: що відомо

    У понеділок, 5 червня, у селі Шахтарське Синельниківського району на…

    Наверх