На Дніпропетровщині посеред траси загорівся “ЗАЗ”

Сьогодні, 6 червня, на трасі неподалік села Кам’яне Криворізького району загорівся «ЗАЗ Славута».

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 09:47.

Рятувальники, прибувши на місце, встановили, що автомобіль спалахнув під час руху автошляхом.

Займання локалізували о 10:03 та ліквідували о 10:05. Вогонь знищив легковик на площі 4 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До ліквідації пожежі залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на території виправної колонії сталася масштабна пожежа: що відомо.

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