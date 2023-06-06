На Дніпропетровщині посеред траси загорівся “ЗАЗ”

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 09:47.
Рятувальники, прибувши на місце, встановили, що автомобіль спалахнув під час руху автошляхом.
Займання локалізували о 10:03 та ліквідували о 10:05. Вогонь знищив легковик на площі 4 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До ліквідації пожежі залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на території виправної колонії сталася масштабна пожежа: що відомо.
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