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  • После новостей о ГЭС цены на воду в Кривом Роге бьют рекорды: за 6 литров просят 239 гривен

После новостей о ГЭС цены на воду в Кривом Роге бьют рекорды: за 6 литров просят 239 гривен

Сегодня 17:51
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Кое-где цены на воду в Кривом Роге "кусаются".

Новости Днепра про После новостей о ГЭС цены на воду в Кривом Роге бьют рекорды: за 6 литров просят 239 гривен

Жители Кривого Рога сообщают, что в некоторых супермаркетах цены на питьевую воду рекордно выросли. За 6 литров негазированной минеральной воды просят 239 гривен. На стенде с бутылками также есть объявления о том, что в одни руки дают только один бутыль. Всему виной ажиотаж, начавшийся после новостей о подрыве Каховской ГЭС.

Отметим, что в Днепре шестилитровый бутыль этой воды стоит примерно 50 гривен.

Новости Днепра про После новостей о ГЭС цены на воду в Кривом Роге бьют рекорды: за 6 литров просят 239 гривен

Что интересно, заказать воду кое-где уже нельзя даже онлайн. Ее разобрали даже в аптеках. На сундуке один из брендов, но с другими ситуация не лучше.

Новости Днепра про После новостей о ГЭС цены на воду в Кривом Роге бьют рекорды: за 6 литров просят 239 гривен

Местные сообщают, что разбирают в основном негазированную воду в больших бутылках. До минералки и сладкой еще не добрались, поэтому, возможно, все еще не так плохо.

Что говорят власти Кривого Рога

Ранее в горсовете Кривого Рога жителей призвали не паниковать. 30% потребителей города будут точно с водой, а вот у 70% будут определенные ограничения. Они касаются тех районов, куда вода доходит из Южного водохранилища, которое зависит от Каховского.

В Кривом Роге для населения давление воды будет снижаться с 22.00 вечера до 05.00 утра. В это время вода будет доставать только до первых этажей домов. Жителям частного сектора запретят поливать огороды, а в селах по дуге от Ингульца через низ в Софиевку подача воды будет только с 08.00 до 12.00 дня.

Глава ОВА Сергей Лысак в своем обращении отметил, что паниковать не стоит. Сейчас все с водой, а власти уже продумали, как будут снабжать водой людей, в случае ухудшения ситуации.

Раньше мы уже писали о том, что в Кривом Роге выстроились очереди за водой.

Заметим, что у Днепра проблем с водой не будет, ведь мы не зависим от Каховского водохранилища.

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Новости Днепра про После новостей о ГЭС цены на воду в Кривом Роге бьют рекорды: за 6 литров просят 239 гривенУкраїнська Новости Днепра про После новостей о ГЭС цены на воду в Кривом Роге бьют рекорды: за 6 литров просят 239 гривенРусский

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