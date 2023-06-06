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  • На Дніпропетровщині на території виправної колонії сталася масштабна пожежа: що відомо

На Дніпропетровщині на території виправної колонії сталася масштабна пожежа: що відомо

Сьогодні 12:56
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У понеділок, 5 червня, у селі Шахтарське Синельниківського району на території виправної колонії сталася масштабна пожежа.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на території виправної колонії сталася масштабна пожежа: що відомо

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 13:15.

На місце оперативно виїхали рятувальники. Там вони встановили, що пожежа сталася на дільниці по сортуванню вторинних полімерів. Всередині одноповерхової будівлі цеху та за межами горіла сировина (поліетилен).

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на території виправної колонії сталася масштабна пожежа: що відомо

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на території виправної колонії сталася масштабна пожежа: що відомо

Полум’я локалізували о 15:16 та ліквідували о 16:24.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на території виправної колонії сталася масштабна пожежа: що відомо

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на території виправної колонії сталася масштабна пожежа: що відомо

Вогонь знищив дах та сировину (поліетилен), пошкодив конструкції цеху. Загальна площа займання склала 1000 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 22 рятувальників та 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на території виправної колонії сталася масштабна пожежа: що відомо

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на території виправної колонії сталася масштабна пожежа: що відомо

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині на території виправної колонії сталася масштабна пожежа: що відомоУкраїнська

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