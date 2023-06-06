На Дніпропетровщині на території виправної колонії сталася масштабна пожежа: що відомо

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 13:15.
На місце оперативно виїхали рятувальники. Там вони встановили, що пожежа сталася на дільниці по сортуванню вторинних полімерів. Всередині одноповерхової будівлі цеху та за межами горіла сировина (поліетилен).
Полум’я локалізували о 15:16 та ліквідували о 16:24.
Вогонь знищив дах та сировину (поліетилен), пошкодив конструкції цеху. Загальна площа займання склала 1000 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 22 рятувальників та 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
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