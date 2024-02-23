На Днепропетровщине ночью уничтожили 5 беспилотников, в Днепре есть попадания, под завалами ищут людей

5 беспилотников уничтожили наши защитники. По два — в Синельниковском и Днепровском районах. Еще один — в Новомосковском.
К сожалению, есть и попадания. Кроме многоэтажки в Днепре, враг попал по предприятию.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Из восьми пострадавших из-за атаки двое остаются в медучреждении. Они в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно. В поврежденном доме ищут людей, которые могут быть под завалами, — написал Лысак.
Кроме того, агрессор из артиллерии обстрелял Никополь, Мировскую и Червоногригорьевскую громады.
Повреждены 2 предприятия, 3 частных дома. Побиты хозяйственные постройки. Зацепило линии электропередач. Люди целы.
Обновлено: по данным полиции, в многоэтажке в Днепре в результате удара беспилотника на восьмом и девятом этажах полностью разрушены три квартиры, еще две повреждены. Также повреждения получили автомобили, припаркованные во дворе.
Сейчас на месте российского удара работают все службы полиции и криминалистическая лаборатория. На месте развернут мобильный пункт приема обращений граждан. Аварийно-спасательные работы продолжаются. По данному факту будет открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), — отметили в ГУ НП в Днепропетровской области.
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