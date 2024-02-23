Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине ночью уничтожили 5 беспилотников, в Днепре есть попадания, под завалами ищут людей

На Днепропетровщине ночью уничтожили 5 беспилотников, в Днепре есть попадания, под завалами ищут людей

Сегодня 07:44
просмотров

Ночью враг атаковал Днепропетровскую область БПЛА.

Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью уничтожили 5 беспилотников, в Днепре есть попадания, под завалами ищут людей

5 беспилотников уничтожили наши защитники. По два — в Синельниковском и Днепровском районах. Еще один — в Новомосковском.

К сожалению, есть и попадания. Кроме многоэтажки в Днепре, враг попал по предприятию.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Из восьми пострадавших из-за атаки двое остаются в медучреждении. Они в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно. В поврежденном доме ищут людей, которые могут быть под завалами, — написал Лысак.

Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью уничтожили 5 беспилотников, в Днепре есть попадания, под завалами ищут людей

Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью уничтожили 5 беспилотников, в Днепре есть попадания, под завалами ищут людей

Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью уничтожили 5 беспилотников, в Днепре есть попадания, под завалами ищут людей

Кроме того, агрессор из артиллерии обстрелял Никополь, Мировскую и Червоногригорьевскую громады.

Повреждены 2 предприятия, 3 частных дома. Побиты хозяйственные постройки. Зацепило линии электропередач. Люди целы.

Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью уничтожили 5 беспилотников, в Днепре есть попадания, под завалами ищут людей

Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью уничтожили 5 беспилотников, в Днепре есть попадания, под завалами ищут людей

Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью уничтожили 5 беспилотников, в Днепре есть попадания, под завалами ищут людей

Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью уничтожили 5 беспилотников, в Днепре есть попадания, под завалами ищут людей

Обновлено: по данным полиции, в многоэтажке в Днепре в результате удара беспилотника на восьмом и девятом этажах полностью разрушены три квартиры, еще две повреждены. Также повреждения получили автомобили, припаркованные во дворе.

Сейчас на месте российского удара работают все службы полиции и криминалистическая лаборатория. На месте развернут мобильный пункт приема обращений граждан. Аварийно-спасательные работы продолжаются. По данному факту будет открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), — отметили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью уничтожили 5 беспилотников, в Днепре есть попадания, под завалами ищут людей

Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью уничтожили 5 беспилотников, в Днепре есть попадания, под завалами ищут людей

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью уничтожили 5 беспилотников, в Днепре есть попадания, под завалами ищут людейУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью уничтожили 5 беспилотников, в Днепре есть попадания, под завалами ищут людейРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На сколько повысят выплаты пенсионерам в Днепре в марте: назван процент индексации 2024
Новости Днепра
Сегодня 17:39
На сколько повысят выплаты пенсионерам в Днепре в марте: назван процент индексации 2024

Уже со следующей пятницы пенсионеры Днепра смогут получить проиндексированную пенсию.…

Тяжело дышит из-за травмированного носа: в Днепре спасают котика, которого люди выбросили из машины
Новости Днепра
Сегодня 17:24
Тяжело дышит из-за травмированного носа: в Днепре спасают котика, которого люди выбросили из машины

Нужна помощь.

Жителей 18 квартир отселят из дома в Днепре, который поврежден из-за атаки дрона
Новости Днепра
Сегодня 16:48
Жителей 18 квартир отселят из дома в Днепре, который поврежден из-за атаки дрона

Часть квартир придется отселить.

Из-под завалов поврежденного дроном дома в Днепре достали тело мужчины
Новости Днепра
Сегодня 16:31
Из-под завалов поврежденного дроном дома в Днепре достали тело мужчины

Поиски женщины продолжаются!

Последние новости

На сколько повысят выплаты пенсионерам в Днепре в марте: назван процент индексации 2024
На сколько повысят выплаты пенсионерам в Днепре в марте: назван процент индексации 2024

Уже со следующей пятницы пенсионеры Днепра смогут получить проиндексированную пенсию. Но только те, кто вышел на заслуженный отдых и не работает. Те же, кто получает пенсию и продолжает трудиться должны подождать еще месяц – до апреля. Тогда в стране проведут…

Сегодня 17:39
1
просмотров
Тяжело дышит из-за травмированного носа: в Днепре спасают котика, которого люди выбросили из машины
Тяжело дышит из-за травмированного носа: в Днепре спасают котика, которого люди выбросили из машины

Нужна помощь.

Сегодня 17:24
1
просмотров
Жителей 18 квартир отселят из дома в Днепре, который поврежден из-за атаки дрона
Жителей 18 квартир отселят из дома в Днепре, который поврежден из-за атаки дрона

Часть квартир придется отселить.

Сегодня 16:48
3
просмотров
Из-под завалов поврежденного дроном дома в Днепре достали тело мужчины
Из-под завалов поврежденного дроном дома в Днепре достали тело мужчины

Поиски женщины продолжаются!

Сегодня 16:31
6
просмотров
Первые минуты после удара по дому в АНД районе Днепра: патрульные показали видео
Первые минуты после удара по дому в АНД районе Днепра: патрульные показали видео

Патрульные одни из первых прибыли на место "прилета".

Сегодня 16:19
5
просмотров
Горы хлама видны с улицы через окно: в Днепре заметили квартиру набитую мусором (ФОТО)
Горы хлама видны с улицы через окно: в Днепре заметили квартиру набитую мусором (ФОТО)

В Днепре на проспекте Героев заметили квартиру, которая доверху забита мусором.

Сегодня 16:09
3
просмотров
730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)
730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

Вот уже два года как Украина противостоит рф в полномасштабной войне. За второй год борьбы было много разных событий – на фронте и в тылу, которые заставляли украинцев радоваться и плакать.  

Сегодня 15:28
3
просмотров
Полиция Днепра разыскивает 59-летнюю женщину: скрывается, чтобы избежать наказания
Полиция Днепра разыскивает 59-летнюю женщину: скрывается, чтобы избежать наказания

Присмотритесь внимательно к фото!

Сегодня 15:20
6
просмотров
В Днепропетровской области отец-военный пожаловался соцслужбам на то, что мать его ребенка не лечит дочь
В Днепропетровской области отец-военный пожаловался соцслужбам на то, что мать его ребенка не лечит дочь

В Кривом Роге отец пожаловался на маму своего ребенка, потому что та не лечила их общую дочь.

Сегодня 15:05
2
просмотров
Стипендия гарантирована: жителей Днепра приглашают на бесплатное обучение в школе водителей электротранспорта
Стипендия гарантирована: жителей Днепра приглашают на бесплатное обучение в школе водителей электротранспорта

К кандидатам всего 2 требования!

Сегодня 14:30
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх