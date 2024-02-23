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  • Росіяни атакували Дніпро “шахедами”: є влучання по багатоповерхівці, під завалами – люди

Росіяни атакували Дніпро “шахедами”: є влучання по багатоповерхівці, під завалами – люди

Сьогодні 04:56
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На місці влучання працюють всі відповідні служби.

Новости Днепра про Росіяни атакували Дніпро

Російські окупанти вкотре атакували Дніпро “шахедами”. На жаль, є влучання по багатоповерхівці.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, попередньо відомо про 4 постраждалих. Під завалами – люди. Пошукова операція триває.

Прохання не допомагати ворогу і не публікувати та не обговорювати у мережах зайвого, – написав Лисак.

Новости Днепра про Росіяни атакували Дніпро

Оновлено: вже відомо про 8 травмованих у багатоповерхівці. З них семеро – госпіталізовані.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Фото від ОВА:

Новости Днепра про Росіяни атакували Дніпро

Новости Днепра про Росіяни атакували Дніпро

Новости Днепра про Росіяни атакували Дніпро

Новости Днепра про Росіяни атакували Дніпро

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