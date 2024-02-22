Тунель під Каховським водосховищем: фахівець з Дніпра оцінив можливості побудови такої конструкції

Кілька тижнів тому з'явилися чутки про те, що росіяни можуть прокопати тунель під висохлим Каховським водосховищем у бік Нікополя. Фахівець розповів, чи можливо це.

Чутки про тунель під Каховським водосховищем з’явилися після вбивства заступника мера Нікополя Віталія Журавльова. Тоді одне з українських видань припустило, що росіяни могли прокопати підземний шлях з окупованих територій до Дніпропетровщини, позаяк відстань Кам’янкою-Дніпровкою та Нікополем на протилежному березі лише 4 км.

Очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко спростував такі чутки та заявив, що якби тунель почали будувати, то українські військові це помітили. Крім цього, Каховське водосховище хоч і обміліло, але не висохло, тому непомітно спорудити між берегами підземні траншеї – неможливо.

Доктор технічних наук, професор та завідувач кафедри будівництва геотехніки, геомеханіки “Дніпровської політехніки” Сергій Гапєєв, вважає, що теоретично тунель спорудити можливо. Проте на це потрібно щонайменше півроку та купа ресурсів, розповів фахівець “Суспільному“.

Існують технології, які дозволяють побудувати ймовірний тунель в нестійких чи слабостійких породах. Це можливо зробити як з поверхні, так і підземним способом. Якщо не брати до уваги питання коштів та ресурсів, то будівництво тунелю теоретично можливо. Але для перекидання військ з окупованої території на протилежний бік потрібно, аби споруда була просторою. Туди повинна поміститися людина у військовому споряджені, яка має пересуватися у повний зріст, щоб виконати бойове завдання. А ще зброя, додаткова зброя, боєкомплекти тощо. Для того, щоб вона дісталася якогось кінцевого пункта, могла виконувати бойову задачу, вона має хоч з мінімальним комфортом переміщуватися. Не повзком, а на своїх ногах, — говорить Сергій Гапєєв. Розмір тунелю має бути шириною принаймні 70 см, висотою — хоча б півтора метра. Через це провести роботи таємно не вийде. Споруда має бути міцною та витримати можливий вогневий вплив ззовні. Для побудови тунелю необхідні кріплення, а для нього — багато каміння або дерева. Можна використати трубу великого діаметра, металеву чи з полімеру, але є проблеми з логістикою. Досвід побудови метрополітену показує: щоб пройти 200 метрів подібного тунелю великого діаметру, потрібно спеціальний отвір технологічний, де встановлюють спеціальне обладнання. Багато людей потрібно, потрібні комунікації, підвести воду, — каже Сергій Гапєєв. Аби збудувати тунель необхідно щонайменше півроку та купа ресурсів, тож теоретично це можливо, проте росіян відразу “спалять” українські військові, які спостерігають за ними з іншого боку Каховського водосховища.

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