Чутки про тунель під Каховським водосховищем з’явилися після вбивства заступника мера Нікополя Віталія Журавльова. Тоді одне з українських видань припустило, що росіяни могли прокопати підземний шлях з окупованих територій до Дніпропетровщини, позаяк відстань Кам’янкою-Дніпровкою та Нікополем на протилежному березі лише 4 км.
Очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко спростував такі чутки та заявив, що якби тунель почали будувати, то українські військові це помітили. Крім цього, Каховське водосховище хоч і обміліло, але не висохло, тому непомітно спорудити між берегами підземні траншеї – неможливо.
Доктор технічних наук, професор та завідувач кафедри будівництва геотехніки, геомеханіки “Дніпровської політехніки” Сергій Гапєєв, вважає, що теоретично тунель спорудити можливо. Проте на це потрібно щонайменше півроку та купа ресурсів, розповів фахівець “Суспільному“.
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