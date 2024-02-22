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На Дніпропетровщині зіграли весілля у колонії

Сьогодні 16:55
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На Криворіжжі зіграли весілля в колонії.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіграли весілля у колонії

22 лютого у виправній колонії Криворізького району “поєднали свої долі двоє закоханих”.

Про це повідомили на Facebook-сторінці колонії у соцмережах.

Весілля завжди є радісним та важливим кроком у житті кожної людини, коли два кохані серця об’єднуються в обіймах любові та відданості. Одруження в установі стає не лише весільним обрядом для двох закоханих людей, але й символом надії та можливості для всіх, хто вірить у силу кохання навіть у найнезвичайніших обставинах, – пишуть працівники установи.

Наречений вдягнувся скромно – у спортивну кофту та штани. Наречена не порушила весільні традиції та вдягнула білу сукню, але була без фати. Свій союз молоді скріпили підписами на документах, обручками та поцілунком.

Обійшлося без помпезних гулянь, але попереду в молодят все життя, залишилося тільки вийти на волю. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіграли весілля у колоніїУкраїнська

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