У Дніпрі завівся квітковий вандал (ВІДЕО)

У Дніпрі з'явився квітковий крадій.

Днями у Дніпрі помітили вандала, який краде квіти з клумб.

Чолов’ягу, який поцупив кілька кущів та обірвав квіти, зазняли на відео камери спостереження поблизу одного із будинків. На записі, який публікують у соцмережах видно, як невідомий зриває кілька рослин та тікає геть.

На відео можна побачити, що чоловік спочатку зупинився біля клумби та закурив, а потім озирнувся по сторонах, аби впевнитися, що поруч нікого немає і за ним ніхто не спостерігає. Після цього вандал попрямував до квітів, зірвав кілька рослин та чимдуж чкурнув геть.

Проте непоміченому чоловіку втекти не вдалося. Його зухвалу крадіжку зафіксували камери відеонагляду.

Містяни кажуть, що вандал й раніше обривав клумби поблизу їхнього будинку, але затримати його не вдалося й досі.

Відео – тг-канал “Дніпро Оперативний”

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зливову каналізацію на Європейській площі від автохамів захистять клумбами.

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