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Прокопали тунель під водосховищем до Нікополя, аби убити заступника мера: у РВА прокоментували чутки

Сьогодні 17:40
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Після повідомлень про вбивство заступника мера Нікополя Віталія Журавльова з'явилася досить дивна новина.

Новости Днепра про Прокопали тунель під водосховищем до Нікополя, аби убити заступника мера: у РВА прокоментували чутки

Вдень 8 лютого на одній із вулиць розстріляли автомобіль заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Згодом з’явилася інформація про те, що посадовця могла вбити російська ДРГ, яка пробралася до міста через мережу інженерних споруд у районі висохлого Каховського водосховища. 

Таку версію озвучило видання evocation.info. 

Повідомляється, що висохле Каховське водосховище перетворилося на пустир та сіру зону після підриву ГЕС росіянами. І нібито росіяни риють підкоп та споруджують окопи й траншеї в бік Нікополя, до якого 4 кілометри “напряму” з окупованої Кам’янки-Дніпровки.

Оглядачі зазначили, що схожу тактику з підкопами росіяни вже використали у Авдіївці, про що повідомляли військові. 

Новости Днепра про Прокопали тунель під водосховищем до Нікополя, аби убити заступника мера: у РВА прокоментували чутки

Тунель між окупованою Запорізькою областю та Нікополем – чи реально це?

На цю інформацію відреагував очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Посадовець зазначив, що трагічна загибель заступника Нікопольського міського голови, Віталія Юрійовича Журавльова сколихнула хвилю сумнівних “новин”.

Наразі Євтушенко не бачить ніяких підтверджень резонансній версії про те, що заступника мера вбила російська ДРГ.

Щодо підкопу, то Каховське водосховище не є висохлим, тому спорудити під ним тунелю протяжністю 4,6 кілометра таємно від Сил оборони неможливо.

Жодних інженерних робіт, техніки, працівників в кількості достатній для побудови такого тунелю не фіксується. Зберігаємо спокій, правоохоронці виконують свою роботу. Щиро співчуваю родині загиблого, – прокоментував Євген Євтушенко. 

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Новости Днепра про Прокопали тунель під водосховищем до Нікополя, аби убити заступника мера: у РВА прокоментували чуткиУкраїнська Новости Днепра про Прокопали тунель під водосховищем до Нікополя, аби убити заступника мера: у РВА прокоментували чуткиРусский

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