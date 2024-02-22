Качечка-альбінос і кольорова мандаринка: у Дніпрі помітили яскраву пташину парочку (ФОТО)

Пташина парочка покорила користувачів мережі. Помітила качечок дніпрянка Marianna Pedashenko, яка й запиталася в людей, хто ж ці красені.
Підкажіть, будь ласка! Поряд із хлопчиком-мандаринкою хто? М.Дніпро. 09.01.2024, – написала жінка у тематичній Facebook-спільноті.
На фото вище – качечки-мандаринки. Ці незвичні для наших країв пташки прибули до нас з Китаю. Звідти й отримали свою назву.
Як зауважив у коментарях директор ННІ природничих та аграрних наук у ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Максим Гаврилюк, мандаринки на фото – декоративні форми пташок. Адже у Дніпрі немає вільноживучої популяції цього виду.
Авторка допису зазначила, що іноді мандаринки у Дніпрі йдуть у вільне плавання, але повертаються туди, де їх годують. Ймовірно, пташки живуть на території яхт-клубу Січ, де водиться чимало цікавих та унікальних пернатих інших видів.
Зазвичай мандаринки мають яскраве забарвлення пір’я, як у птаха на фото зліва. Проте зустрічаються альбіноси, які більше схожі на білих лебедів. На світлині з правої сторони саме такий представник цього виду.
Дівчинка-мандаринка альбінос або лейкіст, – зазначають у коментарях.
Знавці кажуть, що обидві качечки самці. Вони покорили серця коментаторів, які назвали пташок колоритною парочкою.
Які ж кольори! І справді природа найкращий художник!
Живописна парочка – очей не відвести.
Гарна парочка, як Пилип і Одарочка.
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