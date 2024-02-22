У Дніпрі рятують воїна, який через постріл танку втратив три кінцівки

31-річного Василя повернули до життя в одній із лікарень Дніпра.
Боєць родом із Рівненщини. Останні два роки провів на передовій, де й отримав серйозне поранення. Постріл з ворожого танку розірвався у метрі від Василя. Чоловіку відірвало обидві ноги та руку. Тільки завдяки захисному спорядженню воїн вижив.
Подушка залита сльозами, а бинти кров’ю. Ампутація трьох кінцівок. Мама поряд, – розповідає головний лікар однієї з лікарень у Дніпрі.
Відламки розбили захисне спорядження, але воно витримало. Бійцю перелили 3 літри крові на етапах евакуації. Уже в Дніпрі, куди доставили у напівпритомному стані, йому перелили ще 4 літри плазми та крові.
Попереду у Василя важке лікування та реабілітація, але воїн впевнений, що витримає і дякує медикам за другий шанс на життя.
Лікарі закликають містян донатити кров, аби пораненим вистачало дорогоцінної плазми, яка рятує життя. Здавати кров можна у лікарнях, де така можливість є, або у міському банку крові.
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