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У Дніпрі рятують воїна, який через постріл танку втратив три кінцівки

Сьогодні 21:38
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У дніпровській лікарні рятують бійця, який через танковий обстріл втратив дві ноги та руку.

Новости Днепра про У Дніпрі рятують воїна, який через постріл танку втратив три кінцівки

31-річного Василя повернули до життя в одній із лікарень Дніпра. 

Боєць родом із Рівненщини. Останні два роки провів на передовій, де й отримав серйозне поранення. Постріл з ворожого танку розірвався у метрі від Василя. Чоловіку відірвало обидві ноги та руку. Тільки завдяки захисному спорядженню воїн вижив. 

Подушка залита сльозами, а бинти кров’ю. Ампутація трьох кінцівок. Мама поряд, – розповідає головний лікар однієї з лікарень у Дніпрі.

Відламки розбили захисне спорядження, але воно витримало. Бійцю перелили 3 літри крові на етапах евакуації. Уже в Дніпрі, куди доставили у напівпритомному стані, йому перелили ще 4 літри плазми та крові. 

Попереду у Василя важке лікування та реабілітація, але воїн впевнений, що витримає і дякує медикам за другий шанс на життя.

Лікарі закликають містян донатити кров, аби пораненим вистачало дорогоцінної плазми, яка рятує життя. Здавати кров можна у лікарнях, де така можливість є, або у міському банку крові. 

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Новости Днепра про У Дніпрі рятують воїна, який через постріл танку втратив три кінцівкиУкраїнська

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