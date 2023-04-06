На Днепропетровщине майор избил сержанта: как его наказали

В Кривом Роге майор избил сержанта.

Об этом говорится в тексте приговора, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Так, еще в октябре 2021 года майор ВСУ избил сержанта. Военнослужащий объяснил свой поступок тем, что ему не понравилось, как подчиненный выполнил поручение.

Отмечается, что подозреваемый занимал должность командира подразделения, занимающегося техническим обеспечением войск. У него возник конфликт с сержантом, возглавлявшим отделение связи.

Майор пришел в командно-штабную машину и начал ругать сержанта, потому что тот вроде бы плохо выполнял свои обязанности. За это военный избил подчиненного, ударив его двадцать раз по голове и туловищу.

Во время суда обвиняемый признал свою вину и пошел на соглашение с прокурором, согласно которому он должен заплатить штраф в размере 153 тысяч гривен.

Напомним, в Житомирской области разгорелся скандал с командиром взвода, который воспитывал солдата кулаками.

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