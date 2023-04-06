Втирался в доверие к бабушкам и обворовывал их: в Каменском задержали серийного вора

В Каменском 35-летний ранее судимый мужчина совершил серию краж.

Так, по данным полиции, сначала злоумышленник обокрал 84-летнюю женщину, к которой иногда наведывался в гости. После каждого своего визита он похищал у потерпевшей вещи. В следующий раз подозреваемый увидел на улице 72-летнюю женщину и предложил ей помощь — донести до квартиры тяжелую сумку. Однако возле двери успел вытащить из сумки кошелек с деньгами и мобильным телефоном. Через несколько дней он увидел на улице 92-летнюю женщину, которая возвращалась домой из магазина. Мужчина проследовал за старушкой и выхватил из ее рук пакет с продуктами, деньгами и мобильным телефоном.

Кроме этого, правоохранители установили причастность мужчины к краже из магазина, из которого он похитил аксессуары для мобильного телефона, а также к краже из учебного заведения, где вор, повредив дверь, проник в подсобное помещение и завладел электроинструментом и генератором.

Правоохранители установили и задержали вора.

Ему сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику избрали меру пресечения – содержание под стражей.

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