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В Днепре за сутки на свет появилось 23 ребенка: 7 родили переселенки

Сегодня 11:36
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Жизнь победит!

Новости Днепра про В Днепре за сутки на свет появилось 23 ребенка: 7 родили переселенки

Днепр после начала полномасштабного вторжения приютил многих людей из зон, где идут боевые действия. Многие из них решили остаться в нашем городе: работать здесь и даже рожать детей.

Так, за минувшие сутки в Днепре на свет появилось 23 ребенка. Из них 14 девочек и 9 мальчиков. 7 младенцев родили  женщины-переселенки.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Мы поздравляем мам и их детей и желаем здоровья и мира! Надеемся, что очень скоро наши воины выбьют оккупантов из украинской земли, мы восстановим все разрушенные города – и маленькие переселенцы будут расти в родных Северодонецке, Мариуполе, Мелитополе и т.д.

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