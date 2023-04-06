В Днепре за сутки на свет появилось 23 ребенка: 7 родили переселенки

Жизнь победит!

Днепр после начала полномасштабного вторжения приютил многих людей из зон, где идут боевые действия. Многие из них решили остаться в нашем городе: работать здесь и даже рожать детей.

Так, за минувшие сутки в Днепре на свет появилось 23 ребенка. Из них 14 девочек и 9 мальчиков. 7 младенцев родили женщины-переселенки.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Мы поздравляем мам и их детей и желаем здоровья и мира! Надеемся, что очень скоро наши воины выбьют оккупантов из украинской земли, мы восстановим все разрушенные города – и маленькие переселенцы будут расти в родных Северодонецке, Мариуполе, Мелитополе и т.д.

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