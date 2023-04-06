На Дніпропетровщині майор відлупцював сержанта: як його покарали

У Кривому Розі майор побив сержанта.

Про це йдеться в тексті вироку опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Так, ще в жовтні 2021 року майор ЗСУ побив сержанта. Військовослужбовець пояснив свій вчинок тим, що йому не сподобалося, те як підлеглий виконав доручення.

Зазначається, що підозрюваний обіймав посаду командира підрозділу, який займається технічним забезпеченням військ. У нього виник конфлікт із сержантом, який очолював відділення зв’язку.

Майор прийшов до командно-штабної машини та почав лаяти сержанта, бо той начебто погано виконував свої обов’язки. За це військовий відлуплював підлеглого, ударивши його двадцять разів по голові та тулубу.

Під час суду обвинувачений визнав свою вину і пішов на угоду з прокурором, згідно з якою, він має заплатити штраф у розмірі 153 тисячі гривень.

Нагадаємо, на Житомирщині розгорівся скандал із командиром взводу, який виховував солдата кулаками.

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