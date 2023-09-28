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  • На Днепропетровщине «достали с того света» мотоциклиста, попавшего в жуткую аварию

На Днепропетровщине «достали с того света» мотоциклиста, попавшего в жуткую аварию

Сегодня 21:57
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В Днепропетровской области медики спасали раненого мотоциклиста.

Новости Днепра про На Днепропетровщине

Об этом говорится на странице Радия Шевченко.

Авария произошла в городе Верхнеднепровск. На место срочно отправили бригаду «скорой». Приехав по вызову, медики выяснили, что пострадал мужчина, который ехал на мотоцикле и попал в ДТП.

Пострадавший был в тяжелом состоянии.

На месте вызова – травмированный мужчина примерно 25-30 лет, у которого диагностировано: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, мозговая кома, тупая травма живота, – рассказывают врачи.

Пациенту оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

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