На Дніпропетровщині “дістали з того світу” мотоцикліста, який втрапив у моторошну аварію

Про це йдеться на сторінці Радія Шевченка.
Аварія сталася в місті Верхньодніпровськ. На місце терміново відправили бригаду “швидкої”. Приїхавши на виклик, медики з’ясували, що постраждав чоловік, який їхав на мотоциклі та втрапив у аварію.
Постраждалий був у важкому стані.
На місці виклику — травмований чоловік приблизно 25-30 років, у якого діагностовано: відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом основи черепа, мозкова кома, тупа травма живота, – розповідають лікарі.
Пацієнту надали першу медичну допомогу та доставили до лікарні.
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Яна Юхименко
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