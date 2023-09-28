На Дніпропетровщині “дістали з того світу” мотоцикліста, який втрапив у моторошну аварію

На Дніпропетровщині медики рятували пораненого мотоцикліста.

Про це йдеться на сторінці Радія Шевченка.

Аварія сталася в місті Верхньодніпровськ. На місце терміново відправили бригаду “швидкої”. Приїхавши на виклик, медики з’ясували, що постраждав чоловік, який їхав на мотоциклі та втрапив у аварію.

Постраждалий був у важкому стані.

На місці виклику — травмований чоловік приблизно 25-30 років, у якого діагностовано: відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом основи черепа, мозкова кома, тупа травма живота, – розповідають лікарі.

Пацієнту надали першу медичну допомогу та доставили до лікарні.

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