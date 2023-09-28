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  • На Дніпропетровщині “дістали з того світу” мотоцикліста, який втрапив у моторошну аварію

На Дніпропетровщині “дістали з того світу” мотоцикліста, який втрапив у моторошну аварію

Сьогодні 21:57
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На Дніпропетровщині медики рятували пораненого мотоцикліста.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині

Про це йдеться на сторінці Радія Шевченка. 

Аварія сталася в місті Верхньодніпровськ. На місце терміново відправили бригаду “швидкої”. Приїхавши на виклик, медики з’ясували, що постраждав чоловік, який їхав на мотоциклі та втрапив у аварію. 

Постраждалий був у важкому стані. 

На місці виклику — травмований чоловік приблизно 25-30 років, у якого діагностовано: відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом основи черепа, мозкова кома, тупа травма живота, – розповідають лікарі. 

Пацієнту надали першу медичну допомогу та доставили до лікарні. 

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